Bomberos extinguieron fuego en filtro de carbono de Loma Linda en Plaza Carso CDMX. Sin víctimas ni heridos tras el incidente.

El Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Miguel Hidalgo atendieron un incendio reportado dentro del restaurante Loma Linda, situado en la Plaza Carso de la Ciudad de México.

El incidente afectó los ductos de extracción del establecimiento y no dejó reportes de personas lesionadas o afectadas tras ser sofocadas las llamas.

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Origen en filtro de carbono

Las autoridades precisaron que el fuego se originó específicamente en un filtro de carbono ubicado en el área de purificadores del restaurante.

Tras extinguir las llamas, el personal de emergencia realizó labores de enfriamiento y remoción para garantizar la seguridad total del lugar.

Testimonios y contexto del suceso

Videos publicados en redes sociales mostraban una densa humareda saliendo del local, conocido por sus cortes finos de carne.

Este negocio cuenta con vista directa al Museo Soumaya, lo que lo convierte en un punto muy visible para los transeúntes.

Secuencia de operaciones

El personal del Heroico Cuerpo de Bomberos se trasladó inmediatamente al lugar junto a unidades de Protección Civil de la demarcación.

Hacia las 19:00 horas, los equipos continuaban con los trabajos de control y ventilación para asegurar que no hubiera reactivación del fuego.

Antecedentes recientes en la alcaldía

Este suceso ocurre poco después de una explosión por gas LP en la colonia Modelo Pensil, también en Miguel Hidalgo, ocurrida el pasado 16 de noviembre.

El incidente anterior causó la muerte de una mujer de 70 años y dejó heridas a otras personas, incluyendo una menor de edad.

Investigación de la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) inició una investigación para deslindar responsabilidades por homicidio culposo y lesiones culposas.

Las autoridades buscan establecer los factores exactos que permitieron la acumulación de gas y el posterior desastre en el inmueble de la colonia Modelo Pensil.