Incendio en Salamanca deja a familia sin hogar y con graves quemaduras; comunidad se une para ayudar

Un incendio provocado por una explosión de gas en Salamanca, Guanajuato, dejó a una familia sin sus pertenencias y con graves quemaduras. La comunidad se ha movilizado para apoyar con donaciones y recaudar fondos para los gastos médicos y de reconstrucción.

Salamanca , Guanajuato . - Familiares y amigos de la familia Hurtado Gutiérrez, quienes perdieron sus pertenencias durante un incendio en su vivienda, han hecho un llamado urgente a la comunidad para apoyar en la recuperación de sus bienes y cubrir los gastos médicos derivados de las quemaduras sufridas por los padres.

El trágico suceso ocurrió la mañana de este miércoles en una casa ubicada en la calle Tlamacas, colonia Del Parque, donde, según las primeras investigaciones, un flamazo en un tanque de gas habría sido la causa del incendio. La pareja, que se encontraba en el interior del domicilio, resultó gravemente afectada. Vecinos, familiares y amigos se han movilizado rápidamente para brindar ayuda a la familia, que además de perder casi todas sus pertenencias, enfrenta una situación de salud crítica.

Testimonios de la zona indican que el accidente ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando uno de los tanques de gas explotó mientras los dos adultos se encontraban en casa, lo que provocó la rápida propagación de las llamas. El hombre, identificado como uno de los afectados, sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo y será trasladado de emergencia a la ciudad de León para recibir atención especializada.

Por su parte, Erika, su esposa, presenta múltiples lesiones y será atendida de manera privada, ya que no cuenta con seguro médico. La comunidad de la colonia Del Parque ha expresado su consternación ante el incidente, destacando que se trata de una familia muy querida en la zona. En cuestión de horas, se han organizado diversas acciones para apoyar a los afectados, incluyendo una kermesse para el fin de semana.

Sin embargo, la prioridad inmediata es recaudar fondos para cubrir los gastos hospitalarios y de traslado. Para facilitar las donaciones, se ha habilitado una cuenta bancaria a nombre de José Yael Hurtado Gutiérrez, hijo de la pareja y estudiante de la Universidad Tecnológica de Salamanca. Los detalles de la cuenta son: 4169 1614 1490 0869, Banco BanCoppel.

Los organizadores han reiterado el llamado a la solidaridad, señalando que cualquier contribución, por pequeña que sea, puede marcar una gran diferencia en este momento difícil para la familia. La respuesta de la comunidad ha sido abrumadora, demostrando una vez más el espíritu de unidad y apoyo que caracteriza a Salamanca





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