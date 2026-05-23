Incendio en Tonalá deja cinco muertos y nueve rescatados

Un incendio en Tonalá, Jalisco, dejó cinco personas muertas y otras cuatro lesionadas de gravedad. Cinco de las víctimas mortales eran menores de edad y tres adultos. El director de Bomberos municipal, Salvador Castañeda Hermosillo, confirmó que el incendio se registró durante la madrugada del viernes 22 de mayo de 2026 en una vivienda de dos plantas en la colonia Loma Dorada. La rápida propagación del fuego pudo estar relacionada con la gran cantidad de material combustible dentro de la vivienda.

Los Bomberos lograron extraer de la casa en llamas a nueve personas, de las que cuatro fueron trasladadas a hospitales. GUADALAJARA, Jal. (apro).

- Cinco personas murieron, entre ellas dos menores de edad, y otras cuatro resultaron lesionadas de gravedad en un incendio registrado durante la madrugada de este viernes 22 de mayo de 2026 en una vivienda de dos plantas ubicada en la colonia Loma Dorada, sobre la calle Loma Melaque y entre las calles Loma Mixtla y Loma Copala, en el municipio de Tonalá, informó el director de Bomberos municipal, Salvador Castañeda Hermosillo. De acuerdo con el jefe de la corporación, el reporte del siniestro se recibió a las 3:15 horas a través del 911, luego de que vecinos detectaron las llamas y alertaron a las autoridades.

La primera unidad arribó al sitio cuatro minutos después y encontró la planta baja del inmueble completamente envuelta en fuego.

‘Se trata de una vivienda de dos pisos, completamente comprometida la primera planta’, explicó el funcionario. De inmediato, los bomberos iniciaron labores de búsqueda y rescate dentro del inmueble, donde localizaron a nueve personas. Siete de ellas fueron extraídas con vida, aunque cinco fallecieron posteriormente y cuatro más permanecen hospitalizadas. Castañeda Hermosillo confirmó que entre las víctimas mortales se encuentran dos menores y tres adultos.

Las personas lesionadas fueron trasladadas a unidades de la Cruz Verde y al Hospitalito de Tonalá, donde reciben atención médica. Su estado de salud fue reportado de regular a grave. El director de Bomberos señaló que la rápida propagación del fuego pudo estar relacionada con la gran cantidad de material combustible dentro de la vivienda, como ropa, muebles y camas.

‘Había bastante material combustible propio de una casa habitación, lo que propició que se propagara de forma muy acelerada’, indicó. Añadió que los cuerpos de emergencia lograron contener el incendio y evitar que alcanzara viviendas aledañas.

Además, la segunda planta del inmueble no sufrió daños mayores. La finca quedó prácticamente consumida en su interior y la zona permaneció acordonada por elementos de la Policía Municipal mientras personal especializado realizaba las diligencias correspondientes. Sobre las causas del incendio y de los fallecimientos, el funcionario precisó que aún no existe una hipótesis concluyente y será personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y peritos especializados quienes determinen el origen del siniestro.

‘Hasta el momento no se aprecia alguna señal franca de explosión o deflagración. Se desconocen las causas y estamos a la espera de los peritajes correspondientes’, dijo. Personal forense realizó el levantamiento y traslado de los cuerpos al anfiteatro metropolitano, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del incendio. Será otro fin de semana de precipitaciones fuertes e incluso intensas con probables descargas eléctricas y granizo.

Este es el pronóstico por entidad del 22 al 25 de mayo. Blasimiro ‘N’ era lugarteniente de un criminal apodado ‘El Prada’, identificado por las autoridades como actual cabecilla de ‘La Barredora’, organización criminal que quedó bajo su mando tras la caída de Hernán Bermúdez Requena y su grupo cercano. El legislador explicó que la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, le ‘dejó claro’ que no puede competir por la candidatura para el estado que actualmente gobierna su hermano David





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