Incendio en una institución, desapariciones y citaciones por la Fiscalía General de la República

Compartimos el contenido completo de la noticia, incluyendo una explicación del incendio en una institución, desapariciones sospechosas, la confirmación de que el exgobernador Rubén Rocha fue citado por la FACPGR por sospechas de CIAgate, y el cierre del tramo de la línea 2 del Metro, entre otros temas.

El incendio comenzó en uno de los dormitorios de la institución. Las autoridades aún buscan al menos tres adolescentes, que según informes, recibieron ofertas de trabajo a través de redes sociales .

El alcalde, en licencia de Culiacán, confirmó haber sido citado por la Fuerza General de la República, afirmando actuar con apego a la legalidad. Además, la Secretaría de Marina informó que el incendio en un edificio de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz, fue controlado y sofocado en su totalidad por los Bomberos Municipales, entre otros.

La citación al exgobernador y exsenador Rubén Rocha, por parte de la Fiscalía General de la República, se produce en caso de sospecha de CIAgate. También, el cierre del tramo de la línea 2 del Metro generó molestias y sorpresa a los usuarios, mientras que la Secretaría de Transporte Pública busca acelerar los trabajos de remodelación





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