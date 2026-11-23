Un incendio destruye parcialmente un edificio en Xalapa, colindante con Tlalnelhuayocan. Proteccion Civil corta cable eléctrico peligroso mientras bomberos sofocan las llamas sin heridos.

Las fuerzas de seguridad y rescate se movilizaron rápidamente la noche del domingo para extinguir un incendio que devoró un inmueble en la colonia Guadalupe Victoria, zona limítrofe con Tlalnelhuayocan. El siniestro, ocurrido sobre la calle Agustín Iturbide, entre Arenal y Oriente, generó una intensa angustia en la comunidad vecina y provocó cuantiosos daños materiales en la estructura afectada. No obstante, las autoridades confirmaron que no se registraron reportes de personas lesionadas o heridas como consecuencia de las llamas.

Coordinación de bomberos y rescate

La respuesta inmediata involucró a múltiples dependencias de emergencia que acudieron al lugar para contener el fuego. Personal del Escuadrón Nacional de Rescate, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa y trabajadores de Protección Civil Municipal trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas. La intervención se centró en la parte trasera de la cancha de la colonia, identificada claramente como referencia detrás del hotel San Andrés, donde el fuego consumía materiales del edificio.

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Peligro eléctrico y riesgo ciudadano

Durante las labores de extinción, la intensidad del calor provocó daños significativos en una línea de energía eléctrica cercana. El fuego hizo que un cable de alta tensión cayera tendido sobre la vía pública, generando continuamente cortocircuitos y chispas que aumentaron el riesgo inmediato para los habitantes de la zona y para los propios rescatistas que operaban en el lugar.

Intervención para cortar peligro

Frente a la situación de peligro inminente, personal especializado de Protección Civil Municipal intervino con urgencia para retirar y cortar el cable dañado. Esta medida crítica fue indispensable para eliminar el riesgo de electrocución o nuevos cortocircuitos, lo que permitió a los bomberos continuar con las maniobras restantes de combate sin la amenaza adicional de la corriente eléctrica activa.

Daños materiales y causas desconocidas

Una vez controlada la emergencia y asegurada la zona, se confirmó el reporte de pérdidas materiales considerables y afectaciones estructurales graves en el inmueble siniestrado. Hasta el momento, las autoridades competentes no han informado las causas exactas que originaron el fuego, dejando abierta la investigación para determinar si se trata de un accidente, negligencia o una acción intencional.