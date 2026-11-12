Incendio y presunto abuso en Xalapa: Yahir N detenido por vecinos

Vecinos de Obrero Campesina en Xalapa detienen a Yahir N por incendiario y presunto abuso sexual contra niña de 11 años en colonia Obrero Campesina.

La tarde de este miércoles, una violenta tensión sacudió a la colonia Obrero Campesina en Xalapa, Veracruz, tras la detención de un hombre identificado como Yahir N. Los residentes del sector intervinieron directamente para someter al sospechoso después de que este presuntamente provocara un incendio intencional. La amenaza buscaba atacar la vida de una menor de once años, quien es hijastra del acusado.

Detalles del Incidente en Calle Francisco Morales

El suceso ocurrió específicamente en una vivienda ubicada en la calle Francisco Morales de la mencionada colonia. Según los testimonios recopilados por los denunciantes, Yahir N ingresó al domicilio donde la niña permanecía bajo el cuidado temporal de una tía materna. Los hechos indican que el sujeto manipuló deliberadamente la conexión de un cilindro de gas con el objetivo de liberar combustible inflamable en el entorno del inmueble.

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Una vez asegurada la liberación del gas, el presuntos responsable utilizó un encendedor para iniciar la ignición. Esta acción provocó un flamazo inmediato que desató un incendio de gran magnitud al interior de la casa. Las llamas se extendieron con rapidez, generando un escenario de peligro inminente para las personas que se encontraban en el interior de la propiedad.

Respuesta Ciudadana y Actuación de Bomberos

La comunidad local no esperó la llegada de las autoridades para actuar. Habitantes de la zona intervuvieron de manera inmediata para auxiliar a los miembros de la familia atrapada y solicitaron apoyo urgente a través del número de emergencias 911. La solidaridad vecinal se materializó rápidamente cuando un conductor de una pipa que transitaba por el lugar decidió brindar auxilio inmediato.

Este transeúnte utilizó el agua almacenada en su unidad para intentar controlar el fuego y reducir la intensidad de las llamas. Minutos después de la primera respuesta ciudadana, arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Xalapa. Los profesionales de emergencia realizaron las maniobras técnicas necesarias para sofocar completamente el incendio y garantizar la seguridad de la zona.

Denuncias por Abuso Sexual y Detención Ciudadana

Además de la acusación por incendiar la propiedad, los vecinos señalaron a Yahir N por un presunto delito de índole sexual cometido en agravio de la misma menor de once años. Los denunciantes informaron que familiares de la niña ya habrían presentado la denuncia formal correspondiente ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Estas acusaciones de índole sexual agravan significativamente la situación jurídica del sospechoso.

Tras la detención realizada por los habitantes de la colonia, se notificó a las autoridades correspondientes para que intervinieran en el caso. Las autoridades policiales y judiciales tienen ahora la responsabilidad de determinar la situación jurídica del señalado y procesar las denuncias formuladas por la comunidad y los familiares afectados.

Consecuencias y Siguientes Pasos en la Investigación

El incidente dejó cuantiosos daños materiales en la vivienda ubicada en la calle Francisco Morales. Afortunadamente, hasta el momento no se han reportado personas lesionadas físicas como resultado directo del fuego o la intervención de los vecinos. La estructura de la casa sufrió desperfectos importantes debido a la intensidad del fuego inicial.

Familiares de la menor y vecinos han solicitado firmemente que se investiguen exhaustivamente todos los hechos narrados. La prioridad inmediata para la comunidad y los allegados a la niña es garantizar su protección y asegurar que se aplique la ley en su totalidad. El caso continúa abierto mientras la Fiscalía General del Estado lleva a cabo los procedimientos legales correspondientes para esclarecer la verdad de los acontecimientos.