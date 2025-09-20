Incertidumbre Financiera Persiste: El FMI Prevé Desaceleración Económica en México en 2025

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte sobre una desaceleración económica en México para 2025, debido a las tensiones comerciales con Estados Unidos y otros factores. A pesar de la tregua arancelaria de 90 días, la inestabilidad financiera persiste y se requiere un esfuerzo conjunto para fortalecer la economía mexicana.

La tregua arancelaria de 90 días acordada entre México y Estados Unidos, otorgada por el presidente Donald Trump, continúa en vigor, pero la inestabilidad financiera persiste. Esta situación, sumada a otros factores, genera un clima de cautela en los mercados y entre los analistas económicos. El Fondo Monetario Internacional ( FMI ), en su informe preliminar publicado este viernes después de una visita a la Ciudad de México , advierte sobre una desaceleración económica para México en 2025.

Esta proyección se atribuye, en parte, a las tensiones comerciales persistentes con Estados Unidos, originadas por los aranceles impuestos por la administración Trump. Además, el FMI señala que la política monetaria restrictiva vigente y las tensiones comerciales con Estados Unidos han impactado negativamente en el consumo y la inversión. Sin embargo, las exportaciones han demostrado ser resilientes en este contexto, lo que ofrece un pequeño atisbo de esperanza para la economía mexicana.\Los expertos del FMI pronostican un crecimiento económico del 1% para México este año, con una ligera recuperación prevista para el próximo año. El informe también destaca la importancia de abordar el déficit fiscal. Se proyecta que el déficit alcance el 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, lo cual, según el FMI, representaría una “reversión apropiada del aumento del gasto de 2024”. El organismo internacional enfatiza la necesidad de implementar medidas políticas efectivas para garantizar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. El FMI considera fundamental que México subsane las deficiencias en infraestructura, fortalezca el estado de derecho y profundice las reformas estructurales. Estas acciones son cruciales para impulsar la productividad, atraer inversión extranjera y fomentar un desarrollo económico sostenible.\La tregua arancelaria de 90 días, concedida por Trump el pasado mes de agosto, se mantiene en vigor, a la espera de que se concrete un acuerdo comercial definitivo. Actualmente, solo los productos que no están cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) están sujetos a aranceles del 25%. El proceso para alcanzar un acuerdo comercial final se describe como “difícil, nada sencillo”. El FMI identifica algunos factores clave que podrían impulsar el crecimiento económico de México. Entre ellos, se mencionan una demanda estadounidense más fuerte de lo previsto, la resolución de las incertidumbres arancelarias (incluyendo una revisión favorable del T-MEC) y un mayor aprovechamiento de las preferencias comerciales. La situación económica de México se encuentra en un momento crucial, donde la estabilidad y el crecimiento dependen de la habilidad del gobierno para navegar las complejas relaciones comerciales internacionales y de la implementación de políticas económicas acertadas. La atención de los inversionistas y analistas se centra en la evolución de las negociaciones comerciales y en las medidas que se tomarán para mitigar los riesgos y capitalizar las oportunidades





