Incertidumbre Global y Cambios en la Percepción de las Potencias Mundiales

Una encuesta en 12 países revela que la incertidumbre es el sentimiento predominante, con una creciente desconfianza en las normas internacionales y un cambio en la percepción del liderazgo global, favoreciendo a China sobre Estados Unidos.

Una reciente encuesta realizada en doce países revela una profunda divergencia entre las percepciones ciudadanas y las políticas gubernamentales, evidenciando un cambio significativo en comparación con los resultados obtenidos en un estudio similar de 2021.

El sentimiento predominante a nivel global es la incertidumbre, aunque esta disminuye al enfocarse en las naciones individuales y, aún más, en el ámbito familiar. La encuesta destaca la creciente preocupación por problemas como la pobreza extrema y el crimen organizado, factores que influyen notablemente en la visión del mundo de los encuestados. Un alarmante 53% de los participantes considera que las leyes y normas internacionales han perdido su relevancia, un porcentaje que asciende al 54% en México.

Paradójicamente, a pesar de su posición como una gran potencia, un 42% de los encuestados expresa acuerdo con esta afirmación, mientras que en México esta cifra se eleva al 57%. Es particularmente notable la intensidad de las opiniones negativas hacia Estados Unidos en México, superando a las de cualquier otro país de la región. La encuesta también arroja luz sobre las diferentes áreas en las que los ciudadanos perciben el liderazgo de diversas potencias mundiales.

Se identifica que China es vista como líder en temas relacionados con el futuro, como la ciencia, la educación, el desarrollo tecnológico y la inteligencia artificial. Por otro lado, Estados Unidos es asociado principalmente con el pasado, específicamente con su poderío económico, militar y su lucha contra el terrorismo.

Europa, por su parte, es percibida como un referente en áreas como la asistencia humanitaria, la protección del medio ambiente, la promoción de la paz, el estado de derecho y el combate a la pobreza. Los sentimientos hacia estas potencias son marcadamente diferentes. La Unión Europea genera sentimientos predominantemente positivos, con un 56% de los encuestados expresando esperanza y admiración, frente a un 19% que manifiesta desconfianza, miedo y desprecio.

China también recibe una valoración positiva del 52%, aunque con un 30% de sentimientos negativos, donde la desconfianza y el miedo son más pronunciados que en el caso europeo. Sin embargo, Estados Unidos es la única potencia donde los sentimientos negativos (46%) superan a los positivos (31%), con una mayor prevalencia de desconfianza, miedo y desprecio en comparación con China y la Unión Europea, una situación impensable en el siglo pasado.

Esta inversión de percepciones sugiere un cambio fundamental en la confianza global en el liderazgo estadounidense. En cuanto a las prioridades en las relaciones internacionales, la encuesta revela que los encuestados consideran más importante fortalecer los lazos con China que con Estados Unidos. Al relacionarse con Europa, se valora especialmente el financiamiento, la inversión, el respeto a los derechos humanos y la asistencia humanitaria.

A nivel regional, los temas que se consideran prioritarios en la agenda son el combate a la pobreza, el narcotráfico y el crimen organizado. Esta encuesta proporciona una valiosa radiografía de la visión geopolítica de los ciudadanos latinoamericanos respecto del mundo actual, delineando con quiénes se busca una mayor cooperación y de quiénes se requiere mayor cautela. Los resultados reflejan una creciente complejidad en las percepciones globales y la necesidad de comprender las dinámicas cambiantes en las relaciones internacionales.

Para obtener información más detallada sobre esta encuesta y su predecesora de 2021, se invita a visitar el sitio web amlatradar.org. Esta investigación ofrece una perspectiva crucial para analizar las tendencias y desafíos que enfrenta América Latina en el contexto global





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