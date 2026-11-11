Incidente de juego mecánico provoca apagón masivo en Pluviosilla

Un tráiler que transportaba juegos mecánicos cayó en Pluviosilla, Orizaba, interrumpiendo la electricidad de cientos de hogares y dañando infraestructura pública. La incidencia se resuelve con interventores y se investigan responsabilidades.

Un tráiler que transportaba juegos mecánicos causó apagones en la unidad habitacional Pluviosilla, en la zona norte de Orizaba, cuando una estructura metálica cayó sobre postes de la Comisión Federal de Electricidad y de alumbrado público.

Traición de la cadena de apoyo provoca caída

El percance se originó cuando una de las cadenas de anclaje que aseguraba la estructura de uno de los juegos mecánicos se rompió, haciendo que se deslizara un tubo que impactó violentamente contra cuatro postes: dos pertenecientes a la CFE y dos de alumbrado público local.

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El tubo también provocó la caída de cables de alta tensión, lo que generó un riesgo inmediato para la población circundante y para los equipos de rescate.

Respuesta inmediata de las autoridades locales

Además de la Policía Municipal, la Policía Vial, la Protección Civil y el cuerpo de Bomberos se movilizaron al lugar para establecer una zona de seguridad preventiva y evitar que la situación se intensificara.

El tramo de la vía se cerró de forma temporal y se colocaron señales de advertencia para que los conductores evitara acercarse al perímetro.

Restablecimiento rápido y traslado del tráiler

Durante la madrugada, personal de la CFE trabajó en el sitio y logró restaurar el servicio eléctrico a temprana hora del día siguiente, minimizando el impacto en los residentes.

El tractocamión fue asegurado y trasladado al corralón municipal para que las autoridades puedan clasificar la responsabilidad y cuantificar los daños ocasionados por el incidente.

Responsabilidades y valoración de daños

Miembros del gobierno local están atestiguando la necesidad de evaluar quién fue el responsable de la falla en la estructura, ya sea por defectos de diseño, falta de mantenimiento o cualquier otra causa técnica.

La investigación abarcará la verificación de los procedimientos de montaje y la idoneidad de las cadenas de anclaje que se hicieron responsables de la caída.

Asimismo, se espera que la CFE y el Gobierno Municipal preparen un informe detallado para cubrir las reparaciones de la infraestructura eléctrica dañada.

El impacto puede provocar un incremento temporal de los costos de iluminación y reparación de red para los residentes de Pluviosilla y la propia municipalidad.

Este incidente también subraya la importancia de la supervisión y la inspección rigurosa de cualquier transporte de equipos mecánicos pesados, especialmente cuando atraviesan áreas residenciales.

La comunidad de Orizaba continuará esperando los resultados de la investigación y la posible responsabilidad de las partes involucradas, con el objetivo de prevenir incidentes similares en el futuro.