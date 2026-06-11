Incidente en Estadio Ciudad de México: Aficionado extranjero sufre infarto y cae desde zona de palcos

Un aficionado extranjero sufrió un infarto al interior del Estadio Ciudad de México, tras caer desde la zona de palcos del inmueble. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la corporación, en coordinación con los servicios médicos privados instalados en el inmueble, estabilizaron al individuo y lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable.

El incidente ocurrió en una jornada de alta tensión logística y de seguridad en los alrededores del estadio, donde desde temprana hora se desplegó un amplio operativo con elementos de la SSC , personal de emergencia y cuerpos de protección civil ante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Un aficionado extranjero sufrió un infarto al interior del Estadio Ciudad de México, tras caer desde la zona de palcos del inmueble. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que elementos de la corporación, en coordinación con los servicios médicos privados instalados en el inmueble, estabilizaron al individuo y lo trasladaron a un hospital para su atención médica especializada, donde se reporta como estable.

Según el reporte de la SSC, el hombre presuntamente intentó descender entre niveles por la parte exterior de la estructura. De acuerdo con el reporte de la SSC, el hombre presuntamente intentó descender entre niveles por la parte exterior de la estructura. En distintos puntos de la capital se desarrollaban movilizaciones convocadas por integrantes de la CNTE, colectivos de familiares de personas desaparecidas, estudiantes y otras organizaciones sociales. Empresa





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