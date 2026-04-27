Incidente en tren turístico de Mérida y otras noticias relevantes del día

Autoridades reportan percance en locomotora de tren turístico en Mérida, mientras Morena convoca a Congreso Nacional Extraordinario y se levanta contingencia ambiental en el Valle de México.

Las autoridades municipales de Mérida informaron que, tras una revisión exhaustiva, ninguno de los vagones del tren turístico ni las vías presentaron daños significativos. Sin embargo, la maquinaria locomotora sufrió un percance al salir de los rieles, lo que obligó a activar los protocolos de emergencia para evaluar a los pasajeros a bordo.

El Ayuntamiento confirmó que el incidente ocurrió debido a un problema técnico en la locomotora, aunque no se han reportado heridos graves. De inmediato, se movilizaron equipos de Servicios Públicos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública para asistir a los afectados y garantizar su seguridad. En otro orden de cosas, el partido Morena anunció la convocatoria de un Congreso Nacional Extraordinario para el 3 de mayo, con el objetivo de renovar su dirigencia y la secretaría de finanzas.

Este evento político busca consolidar la estructura interna del partido en vista de los próximos procesos electorales. Mientras tanto, en el ámbito ambiental, se levantó la contingencia en el Valle de México tras una mejora en la calidad del aire durante la tarde, según informaron las autoridades ambientales. En el ámbito deportivo, el partido entre Cruz Azul y Necaxa, correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga MX, se llevó a cabo con gran expectativa.

Los aficionados siguieron el encuentro en vivo, mientras que en Hidalgo, un grupo musical fue retenido por llegar tarde a una presentación, enfrentando una multa de 250 mil pesos tras un percance vial. Por otro lado, EL UNIVERSAL anunció su presencia en WhatsApp, permitiendo a los usuarios recibir noticias relevantes, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias directamente en sus dispositivos móviles





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