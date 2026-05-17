Incidente terrorista en central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos aleja a EE.UU. e Irán

Un ataque con drones provocó un incendio en la única central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos, en medio de tensiones entre los dos países. Los Emiratos acusaron a Irán de ser responsable del ataque, mientras que Teherán minimizó el incidente y denunció los ataques previos de Arabia Saudí.

El ataque terrorista que originó un incendio en la única central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos y provocó tensiones entre Estados Unidos y Irán, ha puesto de relieve el riesgo de una nueva guerra.

Los Emiratos acusaron a Irán de haberlo originado, mientras que Teherán minimizó el incidente y denunció los ataques previos de Arabia Saudí. La central nuclear de Barakah, con un coste de 20.000 millones de dólares, fue construida con ayuda de Corea del Sur y en 2020 comenzó a funcionar, siendo la única central nuclear del mundo árabe y abasteciendo una cuarta parte de las necesidades energéticas de los Emiratos.

Las tensiones siguen siendo precarias y los combates entre Israel y el grupo Hezbolá, respaldado por Irán, en el Líbano, siguen en marcha. El atentado se produjo a pesar del alto el fuego nominal y del Acuerdo 123 entre los Emiratos y Estados Unidos, al que se comprometieron a no armarse con armas nucleares y garantizar el control del combustible nuclear.

La central nuclear de Barakah se encuentra en una zona de combate que ya había sido objeto de otros ataques contra centrales nucleares en Yemen y Ucrania. El alto el fuego entre estos países continúa siendo precario y la diplomacia ha fallado en lograr una paz duradera





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