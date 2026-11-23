El DIF Irapuato registra 63 personas mayores y con discapacidad como fuerza laboral en su evento 2025, destacando su rol en emprendimiento y servicio a visitantes durante la temporada.

La edición de 2025 del evento organizado por el DIF Irapuato registró la participación activa de 63 personas, consolidando un espacio significativo de integración social y laboral. Este grupo estuvo compuesto por 33 usuarios del Centro Gerontológico y 30 individuos incluidos en los programas de inclusión social para personas con discapacidad. Estas personas no solo son beneficiarias de los apoyos, sino que funcionan como el núcleo operativo del desarrollo del evento, demostrando una capacidad productiva y de servicio esencial.

Mecanismos de Inclusión y Trabajo Activo

La dinámica operativa implementada por el DIF Irapuato permite que este sector de la población asuma roles activos y visibles dentro del desarrollo del evento. Durante las jornadas, algunos participantes se encargan directamente de recibir a las familias visitantes, proporcionar orientación sobre las diferentes atracciones disponibles y apoyar en la toma de fotografías para los asistentes. Además, monitorean que los espacios se mantengan en condiciones óptimas, asegurando una experiencia segura y agradable para todos los presentes.

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Crecimiento Sostenido de la Participación

La tendencia muestra un incremento constante en la incorporación de este sector laboral en los últimos tres años, reflejando el éxito de las estrategias de inclusión. En 2023, se incorporaron 20 personas mayores y 20 personas con discapacidad. Para 2024, las cifras subieron a 22 personas mayores y 25 personas con discapacidad. En la actualidad, con 33 y 30 participantes respectivamente, se evidencia un compromiso creciente con la dignificación del trabajo y la autonomía económica de estos grupos.

Emprendimiento y Autonomía Económica

El evento también funciona como un escaparate comercial para el emprendimiento, permitiendo que los participantes obtengan ingresos propios mediante la venta de productos que elaboran. Esta actividad no solo genera sustento económico para las personas involucradas, sino que fomenta su autonomía y desarrollo profesional. Al ofrecer sus creaciones a los visitantes, las personas mayores y con discapacidad ejercen sus capacidades empresariales y de venta, integrándose plenamente en la dinámica económica del evento.

Campañas de Apoyo Social y Donativos

Además del evento principal, el organismo mantiene activas campañas estratégicas para sumar a empresas, instituciones educativas y ciudadanos en la recolección de apoyos. La campaña Abrigando de Corazón, diseñada para reunir cobijas para personas mayores, madres jefas de familia y comunidades vulnerables, permanece abierta desde el 8 de octubre hasta el 18 de diciembre. Durante los últimos cinco años, esta iniciativa ha reunido más de 23 mil cobijas, consolidándose como un pilar fundamental de solidaridad invernal.

Próximos Pasos y Contacto Oficial

El DIF Irapuato se prepara para dirigir los apoyos recaudados hacia menores de edad para el Día de Reyes. La dinámica anterior de apadrinamiento logró cerca de mil 500 compromisos, donde cada menor escribía el juguete deseado para facilitar la asignación. Para coordinar donativos y obtener más información, el DIF mantiene a disposición el teléfono 462 210 3986 en Irapuato, garantizando la transparencia y el acceso directo para cualquier persona interesada en contribuir a estas iniciativas sociales y laborales.