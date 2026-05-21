Incongruencias en la postura de Maru Campos sobre agentes de la CIA en Chihuahua

La controversia se centra en la presencia de agentes de la CIA en Chihuahua, con la gobernadora panista Maru Campos enfrentando críticas por sus declaraciones. Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, ha sido mencionada en el escándalo, generando un debate sobre la soberanía nacional.

La líder morenista, Claudia Sheinbaum , ha sido criticada por la gobernadora de Chihuahua , Maru Campos , por la presencia de agentes de la CIA en el estado.

Montiel Reyes, líder de Morena en Chihuahua, señala que Campos se contradice con sus propias declaraciones al afirmar que no sabía de la presencia de agentes estadounidenses en el estado, luego de que la gobernadora aceptara en entrevistas que violaron la soberanía nacional. En una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Campos negó conocer la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua, pero horas después, con Joaquín López Dóriga, confesó que sí tenía conocimiento y avaló operaciones y presencia de agencias como el FBI y la DEA.

Campos ha rechazado las acusaciones, afirmando que la presidenta tiene su celular y que no ha ignorado ninguna llamada de Sheinbaum





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