Inconsistencias en Registro Nacional de Personas Desaparecidas tras hallazgo de Christopher en Silao

La tragedia de Christopher en Silao expone graves fallas en el RNPDNO, incluyendo registros vacíos de personas localizadas sin vida y Alertas Amber activas para adultos, generando dudas sobre la efectividad del sistema de búsqueda.

La reciente tragedia del hallazgo sin vida del pequeño Christopher en Silao , Guanajuato, ha puesto de manifiesto graves inconsistencias y deficiencias en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas ( RNPDNO ). Una de las anomalías más alarmantes es la aparente inexistencia de datos en la sección de Personas Localizadas sin vida por Año y Sexo. Según la información disponible, desde el inicio del registro en 1952 hasta el pasado 15 de abril de 2026, no se ha reportado ninguna persona localizada en esta categoría.

Esta gráfica vacía contrasta fuertemente con la realidad, ya que debería reflejar al menos los casos de niños que fueron encontrados sin vida tras la activación de sus fichas de búsqueda, como tristemente ocurrió con Christopher Armando y Javier Moresto Moreno, el menor de origen mixteco de Guerrero que desapareció en mayo de 2024 en Silao y cuyo cuerpo fue hallado sin vida. La falta de registro no se limita a la estadística general. La gráfica de Personas localizadas sin vida por colonias de Silao, en el mismo periodo de tiempo, también se encuentra vacía.

Aunque los restos de Javier Moresto fueron encontrados en una zona de sembradíos en León, Guanajuato, este hecho solo agrava la incertidumbre sobre cómo se clasifican y registran los hallazgos de personas sin vida en este sistema nacional. Paralelamente, otras irregularidades han salido a la luz. Se han identificado tres Alertas Amber que, si bien fueron emitidas cuando los individuos eran adolescentes, actualmente han superado la mayoría de edad. A pesar de que estas alertas deberían ser desactivadas e integradas a protocolos específicos como el Protocolo Alba (para mujeres) o las fichas de búsqueda estatales (para hombres), esto no ha ocurrido.

En consecuencia, hay tres personas adultas cuya búsqueda se mantiene activa bajo el estatus de menores desaparecidos. Un ejemplo palpable de esta situación es el caso de Jaime Martín Ibarra Duran, quien desapareció el 6 de abril de 2023 a los 17 años, solo unos días antes de cumplir 18. Su Alerta Amber sigue activa hasta la fecha, a pesar de que actualmente estaría cumpliendo 21 años. De manera similar, Evelin Medrano García desapareció el 3 de julio de 2023, a los 16 años. Ella habría cumplido 18 en 2025, pero su ficha de búsqueda no ha sido transferida al Protocolo Alba. Otro caso es el de Sandra Edith Rodríguez Zamilpa, desaparecida el 22 de julio de 2024 a los 17 años. Cumplió la mayoría de edad en noviembre de ese mismo año, pero al igual que con Evelin, su búsqueda sigue registrada como la de una menor desaparecida.

Ante este panorama, la confianza en los mecanismos de búsqueda y registro de personas desaparecidas en México se ve seriamente comprometida, dejando a muchas familias en un estado de limbo e incertidumbre. Además de estos casos problemáticos, el municipio de Silao mantiene activas otras tres búsquedas de menores que sí corresponden a su edad. Alexa Viridiana, de 9 años, desapareció el 27 de enero de este año. Cristian Geovani, de 17 años en la actualidad, desapareció el 3 de marzo de 2024, y presenta dos tatuajes distintivos en su brazo izquierdo. Finalmente, Cristina Guadalupe, de 16 años actualmente, desapareció el 31 de julio de 2024.

La existencia de estas alertas activas, sumada a las graves fallas en el registro nacional, subraya la urgencia de una revisión exhaustiva y una mejora inmediata de los protocolos de búsqueda y localización de personas en el país, para evitar que más tragedias queden envueltas en la opacidad y el olvido de los sistemas de registro.





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