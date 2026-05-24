Incremento en delitos violentos en Irapuato con los años

El OCI, al analizar los datos de abril de 2025 hasta abril de 2026, analizó los delitos violentos y observó un aumento en homicidios dolosos, violencia familiar y trata de personas. Se sugiere que con relación a Abril de 2026 se registra un incremento en delitos violentos pero en disminución en delitos no violentos como a la calle y en robo a transeúnte.

El Observatorio Ciudadano de Irapuato (OCI) difundió su informe trimestral correspondiente a abril de 2025 hasta abril de 2026, al tiempo que alertó sobre el aumento de delitos de alto impacto en aquella ciudad.

Según los datos recopilados, hubo un incremento del 310 % en delitos violentos, incluyendo homicidios dolosos (189 %) y culposos (108 %). También se observó un incremento del 7 %, 17 %, 70 % y 17 % en delitos contra la integridad sexual, violencia familiar, trata de personas y narcomenudeo, respectivamente





PeriodicoCorreo / 🏆 14. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Seguridad Pública Delitos De Alto Impacto Observatorio Ciudadano Irapuato Irapuato

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Guelaguetza 2026: Oaxaca prepara su máximo festival cultural con más de 140 actividadesThe state of Oaxaca has begun the countdown for its maximum cultural celebration, featuring dance, sones, mezcal, tlayudas, and invitations. The Guelaguetza 2026 aims to turn Oaxaca into one of the major cultural and tourist hubs in the country, with over 140 artistic, gastronomic, sporting, and community events during July. The traditional Lunes del Cerro and Octava celebrations, the main events of the festival, will take place on July 20 and 27 at the Guelaguetza Auditorium, with four performances at 10:00 and 17:00.

Read more »

Demanda de conectividad en México: Faltan ajustes en indicadores del PNER 2026-2030Un análisis rigoroso del nuevo indicador del PNER 2026-2030 revela que el objetivo de conectividad sin exclusión real puede cumplirse formalmente, pero con graves carencias en la medición de la conectividad en zonas marginadas y en el desarrollo de proyectos de telecomunicaciones y radiodifusión que atiende a pueblos indígenas y afromexicanos.

Read more »

Inegi confirma contracción del PIB de México: Cae 0.6% en el primer trimestre de 2026La economía de México se contrajo en el ‌primer trimestre de 2026, aunque menos ⁠de lo que se había ⁠estimado preliminarmente, mostraron este ‌viernes

Read more »

En primeros meses del 2026, Irapuato ya suma la caída de seis árbolesLas autoridades reforzaron el monitoreo de árboles en Irapuato tras la caída de seis ejemplares y 16 ramas en lo que va de 2026

Read more »