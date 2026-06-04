Incremento en desplazados y deportados mexicanos en albergues de migrantes en Coahuila

El Centro para Migrantes Jesús Torres reportó un aumento en la cantidad de mexicanos desplazados o deportados de Estados Unidos que requieren de su apoyo. Consuelo Martínez, coordinadora operativa del Centro en Torreón, afirmó que los albergues de migrantes se han convertido en punto de atención para personas desplazadas en México y connacionales deportados por Estados Unidos.

El Centro para Migrantes Jesús Torres reportó un aumento en la cantidad de mexicanos desplazados o deportados de Estados Unidos que requieren de su apoyo.

Consuelo Martínez, coordinadora operativa del Centro en Torreón, afirmó que los albergues de migrantes se han convertido en punto de atención para personas desplazadas en México y connacionales deportados por Estados Unidos. Hasta abril del presente año se habían atendido al menos 300 mexicanos, de las más mil 500 personas que llegaron al lugar. Al cierre del 2025, el albergue atendió a más de dos mil 300 personas de origen extranjero, principalmente de Honduras y Nicaragua.

Ha incrementado muchísimo el desplazamiento interno, y las personas desplazadas de otras entidades llegan a la zona para ubicar regiones donde hay cosechas y poder trabajar en el campo, principalmente en la región Laguna, donde se está llevando a cabo la temporada de cosecha de sandía y melón. La disminución de la presencia de migrantes extranjeros se debe a que las personas que logran llegar hasta el norte del país se sienten muy cansadas y con pocas esperanzas de poder cruzar al vecino país.

El PRI se perfila como fuerza hegemónica en su último bastión nacional rumbo a los comicios legislativos de Coahuila el domingo próximo, sostenido por la estructura clientelar del moreirato que aún opera en el estado. Mientras el PAN desapareció como oposición real y Morena carece de arraigo local





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