Incremento en salario con reducción de jornada laboral

El vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, Octavio Benavides Narro, señaló que el aumento del costo de la nómina se registrará a partir del año 2027 con la reducción de la jornada laboral en 6 horas.

Hasta un ocho por ciento se estima que se incrementará en 2027 el costo de la nómina con la reducción de dos horas de la jornada laboral, esto al pasar de 48 a 46 horas semanales.

Asimismo cuando se implemente en su totalidad, es decir al quedar en 40 horas semanales en 2030, se incrementará en un 33%. Lo anterior fue señalado por el vicepresidente de la Comisión Laboral de Coparmex Nacional, Octavio Benavides Narro.

Más que eso son momentos de reingeniería no laboral nada más, sino operativa para ver cómo vamos a tratar de producir lo mismo con menos horas; es una operación mayor, pero creo que hay la capacidad suficiente en la mayoría de las industrias del país y de Coahuila para poderle entrar, pero también que nos ayuden mucho los trabajadores y los sindicatos





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Reduction Of Working Hours Increase In Salary Economic Impact Worker Union Support Business Analysis

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