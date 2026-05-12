Indígenas y organizaciones sociales alertan por nuevos ataques con drones

Comunidades indígenas y organizaciones sociales denúncias nuevos ataques con drones perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos contra la comunidad de Alcozacán, en Guerrero, mientras se acusa a las autoridades federales y estatales de la omisión de garantizar la seguridad de las familias desplazadas del Consiliul Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Comunidades indígenas y organizaciones sociales denunciaron nuevos ataques con drones presuntamente perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos contra la comunidad de Alcozacán, en Guerrero, mientras acusaban omisión de las autoridades federales y estatales para garantizar la seguridad de las familias desplazadas del Consejo Indígena y Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

En un pronunciamiento difundido este lunes a través de sus canales oficiales de comunicación, las organizaciones señalaron que los ataques ocurrieron mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmaba en su conferencia matutina que su gobierno trabaja para ‘proteger a la población’. Según las organizaciones, en los últimos cinco minutos ‘Los Ardillos’ han lanzado más bombas con drones sobre la comunidad de Alcozacán, donde se encuentran resguardadas las familias desplazadas del CIPOG-EZ.

Además, aseguraron que desde el pasado miércoles 6 de mayo, las comunidades viven bajo ataques con drones y que el Ejército sigue sin llegar a Alcozacán. Por su parte, la titular del Ejecutivo federal, durante la conferencia de prensa matutina de este lunes 11 de mayo, informó que el gobierno federal trabaja junto con Gobernación para atender la situación de desplazamiento forzado denunciada por comunidades de la montaña de Guerrero.

Sheinbaum Pardo señaló que el tema ya fue abordado por el secretario de Seguridad federal. Primero hay que entrar en contacto con ellos, ver lo que está ocurriendo, ver en qué lugares, indicó





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