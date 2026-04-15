Industria de la Tortilla: Entre la Insostenibilidad y el Rechazo Gubernamental

El sector de la tortilla en México califica como insostenible el precio actual debido al aumento de costos de producción, mientras el Gobierno rechaza cualquier incremento. La informalidad y la sobreoferta agravan la crisis.

El sector de la tortilla en México enfrenta una encrucijada crítica, marcada por la insistencia del Gobierno federal en mantener el precio actual, mientras que los productores advierten sobre la insostenibilidad de la situación. El gremio señala que los márgenes de ganancia se han reducido drásticamente, la informalidad distorsiona el mercado y una sobreoferta generalizada ahoga a los negocios establecidos.

Homero López, presidente del organismo, detalló que el problema no reside en el costo del maíz, como lo ha señalado el Gobierno, sino en la totalidad de la cadena de valor. Los incrementos acumulados en los últimos tres años rondan el 17%, impactando directamente en los salarios, las cargas fiscales, la seguridad social, las licencias necesarias para operar, los costos energéticos y la adquisición de insumos esenciales como el papel grado alimenticio y las refacciones para la maquinaria. "Ya es insostenible mantener este precio", enfatizó López, subrayando que esta presión económica está minando la viabilidad de las tortillerías formales. La competencia desleal es otro factor que agrava la crisis. Se estima que en México operan más de 130 mil tortillerías, cifra que excede en hasta un 280% las necesidades reales del mercado. Esta saturación se traduce en una disminución de las ventas por establecimiento, obligando a muchos a operar con márgenes mínimos. A esta problemática se suma la prevalencia de la informalidad, con cerca de la mitad de los negocios operando al margen de la ley. Estos negocios informales evaden el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y regulatorias, generando una distorsión significativa en el mercado al poder ofrecer precios artificialmente bajos. Actualmente, el precio promedio del kilo de tortilla en el país se sitúa en 24.2 pesos, con variaciones regionales que van desde los 15.75 hasta los 31 pesos. Sin embargo, López advirtió que el volumen de ventas necesario para que un negocio formal sea rentable, entre 100 y 180 kilos diarios, ya no es suficiente para cubrir los costos. Ante esta situación, el gremio reconoce que podrían ser necesarios ajustes en los precios, aunque su objetivo no es fijarlos. Se vislumbran posibles incrementos regionales de uno o dos pesos en la Ciudad de México, y hasta de cuatro pesos en algunas otras zonas del país. No obstante, se hace un llamado enérgico a evitar cualquier tipo de abuso en estos posibles ajustes. El sector ha manifestado su disposición a colaborar activamente con el Gobierno, proponiendo medidas de modernización como la digitalización de los procesos y la implementación de pagos con tarjeta. Estas iniciativas buscan mejorar la competitividad y la transparencia en la operación de las tortillerías. Por otro lado, la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum se mantiene firme, argumentando que no existe justificación alguna para un aumento en el precio, basándose en la estabilidad del precio del maíz. La Secretaría de Agricultura, en conjunto con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha reiterado esta postura, desestimando argumentos técnicos o económicos para un incremento y solicitando no difundir información que pueda generar alarma. Organismos como la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) y la Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) han reafirmado su compromiso con la eficiencia productiva, mientras Profeco continúa su labor de monitoreo de precios a nivel nacional, buscando asegurar un mercado justo para los consumidores





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