Industria de la Tortilla Rechaza Aumentos Alarmistas y Busca Ordenar el Mercado

La Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) desestimó las afirmaciones sobre un inminente aumento de entre 2 y 4 pesos por kilogramo en el precio de la tortilla, calificándolas de alarmistas. Aseguran que el alza en la harina de maíz tiene un impacto mínimo y que el verdadero problema del sector es la informalidad y la competencia desleal. Se alcanzó un acuerdo con el gobierno federal para crear un padrón nacional de tortillerías y se buscará reducir el precio del maíz.

La Unión Nacional de Industriales de la Masa y la Tortilla (UNIMT) ha emitido un comunicado disintiendo de las proyecciones recientes que apuntaban a un incremento en el precio del kilogramo de tortilla, cifrando dicho aumento potencial entre 2 y 4 pesos. La UNIMT considera estas aseveraciones como infundadas y de carácter alarmista, buscando así calmar las inquietudes del consumidor y del propio sector.

La controversia surgió a raíz de las declaraciones del presidente del Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), Homero López, quien había anunciado este posible encarecimiento para la Ciudad de México y el Estado de México a partir del miércoles 15 de abril. La justificación principal esgrimida por el CNT para este incremento era el alza en el precio de la harina de maíz, que supuestamente se elevó en 450 pesos por tonelada, además de un encarecimiento generalizado de otros insumos esenciales para la operación de las tortillerías, como el papel grado alimenticio, las refacciones de maquinaria, el gas, la electricidad, los costos de renta y los salarios del personal.

Sin embargo, Antonio de la Torre, presidente de la UNIMT, cuestionó vehementemente estas proyecciones, declarando en entrevista: “Nada justifica las aseveraciones desafortunadas que se hacen y no sé por qué se hicieron de esa manera alarmista de que la tortilla subiría de 2 a 4 pesos”. Para respaldar su postura, un sondeo realizado por El Economista en tortillerías de la Ciudad de México y el Estado de México constató que, efectivamente, el miércoles 15 de abril, fecha señalada por el CNT como el inicio de los aumentos, no se habían registrado variaciones en el precio del producto.

La UNIMT argumenta que el impacto real del alza en la harina de maíz sobre el precio final del kilogramo de tortilla sería significativamente menor, estimando un incremento limitado de alrededor de 25 centavos. Además, se recordó que en los últimos tres años no ha habido un incremento perceptible en el costo de la tortilla. La estabilidad del precio del maíz, considerado el insumo principal, y la relativa constancia en el costo del gas LP o natural, con variaciones mensuales mínimas, refuerzan esta tesis.

Si bien la UNIMT reconoce que los industriales de la tortilla que operan en la formalidad sí han enfrentado presiones por el incremento de otros costos, como salarios y prestaciones laborales, incluyendo el pago del seguro social, enfatizan que estos factores no justifican un alza de la magnitud anunciada por el CNT.

La UNIMT identifica un problema estructural más profundo que afecta a la industria de la masa y la tortilla: la informalidad rampante, la competencia desleal y el intermediarismo. Estos factores, según Antonio de la Torre, distorsionan el mercado y ejercen una presión constante sobre los precios y la operación de los negocios formales, constituyendo el verdadero obstáculo para el desarrollo del sector. Por ello, se subraya la urgencia de implementar medidas para reordenar la industria y mitigar estas distorsiones.

Como un paso significativo en esta dirección, se anunció un acuerdo con el gobierno federal para la creación de un padrón nacional de tortillerías. El objetivo de este registro es obtener datos precisos sobre el número total de establecimientos, así como distinguir cuántos operan en la formalidad y cuántos en la informalidad. Este compromiso, alcanzado en una reunión celebrada el 15 de abril con representantes de la industria y de dependencias gubernamentales clave como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Profeco, Cofepris y la Secretaría de Economía, se considera un hito importante para comenzar a sanear el mercado.

Actualmente, se estima que existen alrededor de 130,000 tortillerías en México, según datos del Inegi, aunque se reconoce que es un mercado altamente pulverizado. En la misma reunión, se acordó mantener el precio actual de la tortilla y fortalecer el Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla. Adicionalmente, se anunció una reunión para el día siguiente en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se propondrá una reducción en el precio del maíz, buscando pasar de los 6,000 pesos por tonelada a 5,000 pesos.

El presidente de la UNIMT reafirmó que no existe un impedimento para mantener el precio de la tortilla, destacando que, si bien el acuerdo permite aumentos si las condiciones de mercado lo ameritan, la situación actual, con un precio bajo del maíz, permite absorber los incrementos en otros insumos sin necesidad de trasladar el costo al consumidor. El objetivo primordial sigue siendo la estabilidad y el ordenamiento del sector.





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