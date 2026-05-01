Industria del Acero Mexicana en Riesgo: Acuerdo con el Gobierno Busca Mitigar Impacto de Aranceles

La industria siderúrgica mexicana enfrenta una crisis con 90,000 empleos en riesgo debido a los aranceles de EE.UU. Un acuerdo con el gobierno busca impulsar la demanda interna y proteger la producción nacional, aunque no es una solución completa.

La industria siderúrgica mexicana enfrenta un panorama desafiante, con aproximadamente 90,000 empleos en riesgo debido a la disminución de la demanda y los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Antonio Domínguez Lara, ex presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), ha destacado que el reciente acuerdo firmado entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la industria siderúrgica nacional representa una medida positiva para mitigar, aunque no solucionar completamente, esta situación crítica. La producción de acero en México ha experimentado una caída significativa en los últimos cinco años, situándose entre un 25% y un 30%.

A pesar de contar con una capacidad instalada del 64%, la producción actual se limita a 16.8 millones de toneladas, muy por debajo del potencial de 25 millones de toneladas que el país podría alcanzar. Esta reducción en la producción se atribuye principalmente a los aranceles al acero implementados por el gobierno de Donald Trump, que han afectado la competitividad de la industria mexicana en el mercado internacional.

La pérdida de empleos es una preocupación central, ya que se estima que 90,000 puestos de trabajo están en peligro. Sin embargo, es importante señalar que los empleos en el sector siderúrgico suelen ser bien remunerados, lo que agrava el impacto social de la crisis.

El acuerdo gubernamental, que establece que todo el acero utilizado en proyectos gubernamentales provenga de la producción nacional, se espera que impulse la demanda interna y ayude a compensar, en parte, los efectos negativos de los aranceles. Se estima que este pacto podría generar un aumento de tres millones de toneladas en la producción nacional, lo que representa un incremento del 16%.

Si bien este acuerdo no es una solución definitiva a todos los problemas de la industria, se considera un paso importante en la dirección correcta. La industria siderúrgica mexicana también espera una negociación favorable por parte del Gobierno Federal en relación con los aranceles del T-MEC. Luis Olivares Martínez, secretario de Economía, ha calificado el acuerdo como una decisión acertada para proteger la producción nacional, aunque también ha enfatizado la necesidad de evaluar sus implicaciones.

Reconoce que los principales productores del país tienen la capacidad de satisfacer la demanda interna, pero también advierte sobre los riesgos del proteccionismo. Olivares Martínez aboga por un libre comercio y una apertura a las mejores condiciones, aunque reconoce que el contexto económico global actual favorece una tendencia proteccionista.

La incertidumbre económica mundial y las tensiones geopolíticas, como la guerra con Irán y el aumento en los precios de la gasolina, contribuyen a la volatilidad del mercado y complican aún más la situación de la industria siderúrgica. La capacidad de adaptación y la búsqueda de nuevas oportunidades en el mercado interno y externo serán cruciales para la supervivencia y el crecimiento de este sector estratégico para la economía mexicana.

La colaboración entre el gobierno y la industria, junto con una estrategia de diversificación y modernización, son elementos clave para superar los desafíos actuales y asegurar un futuro sostenible para la industria siderúrgica en México. La inversión en tecnología, la capacitación de la mano de obra y la promoción de la innovación son también aspectos fundamentales para mejorar la competitividad y la eficiencia de la industria.

El seguimiento cercano de las políticas comerciales internacionales y la búsqueda de acuerdos bilaterales y multilaterales favorables son esenciales para proteger los intereses de la industria siderúrgica mexicana en el escenario global. La transparencia y la comunicación efectiva entre todos los actores involucrados son cruciales para generar confianza y fomentar un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento.

La industria siderúrgica mexicana tiene un gran potencial para contribuir al desarrollo económico y social del país, pero es necesario abordar los desafíos actuales con determinación y visión de futuro





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