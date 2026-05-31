Industria del calzado en Guanajuato en alerta por desabasto y alza de precios de productos químicos

El sector manufacturero de Guanajuato, particularmente la industria del calzado, enfrenta riesgos de desabasto y aumento en los precios de adhesivos y otros químicos. La renegociación del T-MEC, conflictos geopolíticos e inflación complican las importaciones desde China y Taiwán. Se estudian nuevas estrategias y alianzas comerciales para sortear la crisis y proteger el flujo de suministros.

El sector manufacturero de Guanajuato , especialmente la industria del calzado, enfrenta un escenario crítico debido al riesgo de desabasto y alzas significativas en precios de productos químicos , como adhesivos.

Esta situación se ve agravada por la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y por conflictos geopolíticos globales que impactan las cadenas de suministro. Expertos del sector señalan que la sustitución de importaciones no es una tarea sencilla, ya que los nuevos proveedores, principalmente de China y Taiwán, deben pasar por rigurosos procesos de validación de calidad.

Además, las tensiones internacionales y la inflación han encarecido estos insumos y, en algunos casos como los solventes, han provocado dificultades para importar. Las rutas marítimas estratégicas, como el estrecho de Ormuz, también añaden incertidumbre. Ante este panorama, los industriales están evaluando nuevas estrategias y la posibilidad de tejerse otras alianzas comerciales para mitigar la crisis.

Su prioridad es mantener un flujo constante de suministros, proteger las inversiones y diseñar un plan bien definido para que la inflación no afecte gravemente su operación. Buscarán ayudar a sus asociados para asegurar la provisión de estos químicos esenciales y evitar la escasez





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