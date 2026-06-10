Industrial Activity in Coahuila Continues to Decline, with Manufacturing Sector Suffering the Most

The monthly activity index for the federal entities (IMAIEF) reported a -7.9% annual variation in February 2026 for Coahuila's industrial activity. In January of the same year, the annual variation was -8.1%. The IMAIEF provides short-term statistical information to monitor the behavior of secondary activities in the states, based on other surveys conducted by the National Institute of Statistics and Geography (Inegi), such as the Monthly Industrial Manufacturing Survey (EMIM), National Survey of Construction Enterprises (ENEC), and National Survey of Employment and Occupation (ENOE). In terms of industrial sector, the manufacturing industries dropped by 9.3% in February 2026 compared to February 2025, with a 12.8% annual drop in January. The generation, transmission, distribution, and commercialization of electricity, water, and natural gas fell by -14.4% in February 2026 compared to the same month in 2025, with a 11.1% annual drop in January. The mining sector saw an annual drop of 1.5% in February 2026, with a 1.6% increase in January. The construction sector was the only one to grow in the first two months of 2026, with a 5.8% increase in January and a 3.6% increase in February, both in annual terms.

La actividad industrial de Coahuila vuelve a bajar según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa ( IMAIEF ), ya que registró una variación anual de -7.9% en febrero de 2026; en enero del mismo año, la variación fue de -8.1% en términos anuales, según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe señalar que el IMAIEF "proporciona información estadística de corto plazo que permite seguir el comportamiento de las actividades secundarias en los estados", con base a otros productos que el Inegi realiza, como la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Por sector de actividad industrial, las industrias manufactureras cayeron 9.3% en el segundo mes de 2026 en comparación a febrero de 2025, según el IMAIEF; en el primer mes del año en cuestión, este sector cayó en términos anuales 12.8%.

La dinámica de la "generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural" cayó -14.4% en el segundo mes de 2026 con respecto al mismo mes de 2025; para enero, la caída anual había sido de 11.1%. El IMAIEF de la minería cayó anualmente 1.5% en el pasado febrero; en enero de 2026, caso contrario, subió 1.6%.

En los primeros dos meses de 2026, el IMAIEF observó que el sector de la construcción es el único que ha crecido en este periodo: en enero creció 5.8% y en febrero, 3.6%, ambos en términos anuales





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