El INE inicia la recepción de solicitudes para que personas con discapacidad y sus cuidadores primarios ejerzan su derecho al voto en su domicilio durante el proceso electoral 2026-2027. Conoce las fechas y requisitos clave.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha comenzado oficialmente la recepción de solicitudes individuales para inscribirse en la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado. Esta medida específica está dirigida a ciudadanos con alguna discapacidad y a sus cuidadores primarios, facilitando el ejercicio del sufragio.

Para el proceso electoral concurrente 2026-2027, la autoridad electoral ha implementado esta modalidad de voto anticipado. El objetivo es garantizar que las personas que residen en territorio nacional y enfrentan barreras físicas para trasladarse a una casilla convencional puedan votar de manera presencial en su propio domicilio.

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Plazos para credencial y solicitud de voto

Las personas con discapacidad y sus cuidadores que aún no han tramitado su credencial para votar a domicilio tuvieron una ventana de oportunidad específica. El plazo para solicitar este documento abrió el 15 de octubre y cerrará el 25 de enero de 2027. Durante este periodo, los interesados pueden realizar sus trámites en línea a través del portal oficial del INE.

Es fundamental cumplir con los tiempos establecidos, ya que las credenciales deben ser entregadas a más tardar el 28 de enero. Esta anticipación es necesaria para asegurar que los materiales estén disponibles antes de que comiencen las actividades de registro para el voto anticipado propiamente dicho.

Inicio de trámites y visitas domiciliarias

Las solicitudes para el voto anticipado iniciarán oficialmente el 5 de febrero de 2027. Esta fecha marca el comienzo de la gestión tanto para quienes ya tramitaron con antelación la credencial a domicilio, como para aquellas personas que lo están haciendo por primera vez en este ciclo.

Una característica distintiva de este proceso es la interacción directa con el personal del INE. No es necesario descargar ni enviar ningún formato por internet. El personal designado acudirá directamente al domicilio registrado por el ciudadano para entregar la invitación oficial.

Además de la entrega de la invitación, el funcionario recabará el formato de la Solicitud Individual de Inscripción a la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado. Este formulario cubre tanto a la persona con discapacidad como a su cuidador primario, si este último desea participar en el proceso electoral.

Conclusión de visitas y jornada electoral

El periodo de actividad intensiva del INE en los hogares concluirá el 11 de febrero. Hasta esta fecha, el personal estará realizando las visitas para completar la integración de la Lista Nominal de Electores con Voto Anticipado.

Una vez que se haya verificado y consolidado esta lista, se procederá con la emisión del sufragio. La jornada de votación a domicilio está programada para desarrollarse del 15 al 26 de mayo del próximo año, asegurando la participación ciudadana inclusiva.