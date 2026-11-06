INE ajusta presupuesto ante recorte de 5 mil millones para elecciones del 6 de junio

La presidenta provisional Blanca Cruz confirma que el INE ajustará su gasto con un recorte de 5 mil millones de pesos, priorizando la organización electoral sin afectar actividades sustanciales.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha confirmado que procederá a ajustar su proyecto de presupuesto inicial tras recibir una orden de reducción de 5 mil millones de pesos. Esta modificación financiera responde a la decisión aprobada previamente en comisiones por la Cámara de Diputados, lo que obliga a los funcionarios electorales a reorganizar sus recursos disponibles antes de las elecciones programadas para el próximo 6 de junio.

Ajuste presupuestal y prioridad en gastos esenciales

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, ha establecido claramente que ninguna actividad sustancial del proceso electoral se verá afectada por esta contracción financiera. La institución debe salvaguardar como prioridad absoluta los gastos esenciales necesarios para garantizar la correcta organización y desarrollo de los comicios. Cualquier proyecto considerado de nivel secundario que pueda esperar será pausado o modificado para liberar fondos críticos.

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Rechazo a reuniones legislativas inmediatas

Blanca Cruz descartó explícitamente la posibilidad de celebrar un encuentro directo con los legisladores en este momento político. La funcionaria argumentó que todas las gestiones correspondientes debieron realizarse en su oportunidad oportuna, no durante la etapa actual de ajuste. Por esta razón, el INE espera ser notificado formalmente sobre qué rubros específicos se aplicarán los recortes para ejecutar las correcciones necesarias.

Incumplimiento en entrega de oficina por Guadalupe Taddei

En paralelo a los ajustes financieros, la presidenta provisional informó que su antecesora, Guadalupe Taddei, no ha realizado la entrega formal de su oficina hasta la fecha. Aunque existe la posibilidad de nombrar a un representante para realizar este acto administrativo, la exfuncionaria no ha cumplido con dicha obligación administrativa. El incumplimiento de esta norma interna genera una situación irregular que requiere atención inmediata por parte de la nueva dirección.

Plazos normativos y papel del Órgano Interno de Control

La normativa vigente del INE establece un plazo estricto de 5 días hábiles para completar la entrega-recepción, una regla que aplica para todos los funcionarios que dejan el instituto. Si Guadalupe Taddei no regulariza esta situación en los próximos días, el Órgano Interno de Control deberá decidir qué medidas proceden legalmente. Blanca Cruz reiteró que la responsabilidad de la entrega pertenece exclusivamente al funcionario saliente y no a los entrantes.

Situación actual de posesión de bienes institucionales

Los funcionarios entrantes aún no han tomado posesión física de la oficina ni de los bienes asociados debido a la falta de formalización previa. Este retraso impide que la nueva administración revise adecuadamente el estado de los recursos disponibles. El Órgano Interno de Control tendrá la autoridad para emitir un dictamen si determina que hay un incumplimiento grave de los protocolos establecidos por la ley electoral mexicana.