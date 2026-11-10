INE analiza aumento de 8 a 12% a trabajadores de módulos para 2027

El Instituto Nacional Electoral analiza un aumento de 8 a 12% para los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana, sujeto a su presupuesto 2027.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el incremento salarial de 6% es la base de las negociaciones con los trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana. La consejera presidenta, Blanca Yassahara Cruz García, detalló el martes que el organismo revisará sus recursos para determinar si puede ofrecer un porcentaje mayor durante 2027, de entre 8 y 12%.

La declaración se produce después de que el personal de los módulos se sumara el lunes a un paro nacional. Los trabajadores suspendieron actividades y realizaron protestas para exigir mejores percepciones, al considerar que su salario no corresponde con las responsabilidades que desempeñan.

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Cómo funciona el aumento salarial del personal de módulos

El aumento por encima de 6% depende de las redistribuciones presupuestales que realice el INE una vez que reciba la notificación formal del presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2027. Sin ese documento, el Instituto no puede fijar un porcentaje definitivo.

Cruz García explicó en conferencia de prensa que el análisis también contempla beneficiar a trabajadores de las juntas locales y distritales con categorías y niveles salariales similares a los del personal de los módulos. La finalidad es evitar diferencias entre empleados que realizan funciones o tienen condiciones laborales equivalentes.

Una vez iniciado el ejercicio fiscal 2027, el Instituto revisará si las economías internas y las redistribuciones son suficientes para cubrir el incremento anunciado. Si los recursos no alcanzan, el INE contempla solicitar una ampliación presupuestal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Posturas del INE y demandas del personal de módulos

La consejera Carla Humphrey explicó que la petición de ampliación debe presentarse ante el Poder Ejecutivo. Según su explicación, una vez aprobado el Presupuesto de Egresos de la Federación no existe un mecanismo para solicitar directamente una ampliación a la Cámara de Diputados.

Como antecedente, Humphrey recordó que en un proceso electoral anterior el Instituto solicitó una ampliación de 1,100 millones de pesos y recibió 800 millones. Los consejeros aclararon que todavía no pueden garantizar el aumento de 12%, porque primero deben conocer el presupuesto definitivo.

Además del incremento salarial, el personal planteó demandas sobre el mantenimiento de los módulos, el abastecimiento de insumos, la mejora de las instalaciones, el respeto a sus días de descanso y la habilitación de espacios adecuados para tomar alimentos. La consejera presidenta indicó que el Instituto revisa estas condiciones laborales.

Cruz García afirmó que no está en la competencia del organismo asumir ese compromiso, porque el recurso disponible no es suficiente. Según relató, el personal pidió que, si el compromiso no está en manos del Instituto, al menos la petición sea formalmente solicitada, para tener certeza de que no quedará relegada en el presupuesto.

Impacto en trámites y próximos pasos del presupuesto 2027

El INE aseguró que los Módulos de Atención Ciudadana funcionan con normalidad en todo el país y que los trámites para la ciudadanía se encuentran disponibles. El organismo también trabaja en reagendar las citas que debieron retrasarse por los cierres del día anterior.

Los diagnósticos sobre necesidades de mantenimiento, equipamiento tecnológico e insumos se extenderán a las juntas locales y distritales ejecutivas. Con ello, el Instituto busca determinar qué mejoras pueden atenderse dentro de sus recursos antes de la aprobación final del gasto.

Los consejeros acordaron incorporar la petición de los trabajadores en el presupuesto que el Instituto presentará para el siguiente ejercicio fiscal, y analizar las economías internas para decidir si es posible mejorar las percepciones. Las autoridades electorales señalaron que mantendrán los canales de comunicación con el personal para dar seguimiento a sus demandas y a los compromisos establecidos.