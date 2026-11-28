El Instituto Nacional Electoral aprobó el anteproyecto que define la distribución de las 200 curules proporcionales para 2027, ajustando la fecha de corte de afiliaciones para prevenir distorsiones.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó por unanimidad el anteproyecto que establece las reglas técnicas para distribuir las 200 diputaciones de representación proporcional en las elecciones federales de 2027. Esta propuesta, que busca blindar la equidad en el reparto de curules, mantiene el criterio tradicional de calcular los límites de sobrerrepresentación por partido político individual y no por coalición, un mecanismo vigente desde 2009. Sin embargo, introduce una modificación clave en la fecha de corte para verificar la afiliación efectiva de los candidatos, respondiendo a críticas sobre la manipulación de militancias.

Cambio en fecha de corte de afiliaciones

El punto más debatido de la sesión fue la propuesta del consejero Arturo Castillo para adelantar la fecha en que se verificará la afiliación efectiva de quienes compitan por una diputación de mayoría relativa y resulten electos. La modificación fue aprobada por mayoría de votos, con el apoyo de Arturo Castillo y la consejera Norma Irene de la Cruz, mientras que Arturo Chávez se opuso. Con este cambio, la fecha de corte se establece cuando el Consejo General aprueba el acuerdo correspondiente, anticipándose a la aprobación de los convenios de coalición que se planteaba originalmente.

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Castillo explicó que la intención es evitar que los partidos realicen movimientos de afiliación después de que se conozcan las reglas para la conformación de las coaliciones y antes de que se determine a qué fuerza política se atribuirán los triunfos de mayoría relativa. Según señaló, este ajuste permite que desde la mañana se congelen los movimientos de afiliaciones, lo que atenúa el efecto distorsionador que estos traslados generan al aplanar los límites de sobrerrepresentación.

El consejero advirtió que el mecanismo de afiliación efectiva ha perdido eficacia debido a los cambios de militancia que pueden realizarse antes de la fecha de corte. Con esos movimientos, se puede modificar el partido al que se contabiliza una candidatura ganadora, lo que incide directamente en el cálculo de los límites de representación en la Cámara de Diputados. También se planteó una segunda modificación denominada fuerza electoral efectiva, que habría asignado los triunfos de coalición al partido con mayor votación propia, pero esta no fue aprobada.

Defensa del criterio por partido individual

En cuanto a la distribución de las diputaciones plurinominales, el documento mantiene que los límites constitucionales de sobrerrepresentación se apliquen a cada partido político de manera individual. Este criterio ha sido confirmado repetidamente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y sigue siendo la base legal para evitar la concentración excesiva de poder en manos de una sola fuerza política o alianza. El proyecto también deja claro que alcanzar al menos tres por ciento de la votación válida no garantiza automáticamente una curul, sino que solo permite participar en la asignación según la fórmula legal.

El anteproyecto incluye además criterios sobre la afiliación efectiva de candidaturas de coalición que ganen por mayoría relativa, la elección consecutiva de cargos y la paridad de género en la integración de la Cámara de Diputados. Estos puntos buscan dar mayor certeza jurídica y transparencia al proceso electoral, asegurando que las reglas se apliquen de manera consistente para todos los actores políticos involucrados en la contienda de 2027.

Críticas de la oposición al proceso

Durante la discusión, los representantes del PRI, PAN y Somos coincidieron en reprochar que el foro de especialistas llevado a cabo el jueves en el INE no hubiera incidido en el contenido del anteproyecto. Emilio Suárez Licona, del PRI, justificó su ausencia al afirmar que no prestaría su firma a una simulación del INE ni a foros para lavar la imagen del instituto. Suárez Licona exigió adelantar el corte de afiliación efectiva para evitar que Morena siga realizando prácticas que considera fraudulentas en la asignación de votos.

Víctor Hugo Sondón, del PAN, calificó el foro como un espacio de catarsis para la oposición y cuestionó severamente que se aplique el límite constitucional por partido y no por coalición. Sondón argumentó que si los mecanismos de asignación permiten alcanzar colectivamente lo que los límites pretendían evitar, la medida pierde su sentido. Propuso auditar el tope de sobrerrepresentación y publicar simulaciones de reparto para garantizar la transparencia. Marco Antonio Baños, de Somos, consideró extraño que se circulara el proyecto antes del foro y pidió posponer la votación del lunes para considerar las propuestas técnicas presentadas.