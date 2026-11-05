INE bloquea cuentas de Taddei por corrupción electoral en México

La UIF congela cuentas de la exconsejera del INE Guadalupe Taddei y contratistas tras detectar operaciones sospechosas. La FGR investiga irregularidades en licitaciones electorales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del sector financiero mexicano congeló las cuentas bancarias de Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral ( INE), debido a presuntas irregularidades en la administración pública. Esta medida se implementó tras identificar operaciones financieras de alto riesgo vinculadas a contratistas del organismo electoral, marcando un giro significativo en la investigación de corrupción dentro de la institución.

Investigación de corrupción en el INE

La acción inmediata fue confirmada por la propia UIF, que incorporó a 25 personas físicas y 15 personas morales, relacionadas con proveedores electorales, a la Lista de Personas Bloqueadas. Esta determinación surgió de análisis financieros detallados que revelaron elementos de riesgo, derivando en la presentación de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para investigar los movimientos financieros detectados. El secretario Édgar Amador Zamora, a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aclaró que este bloqueo es una medida preventiva y no implica una culpabilidad definitiva, aunque sí justifica la investigación oficial.

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Acusaciones y figuras clave

Diferentes medios de comunicación, incluyendo EL UNIVERSAL, Latinus y Reforma, han publicado detalles sobre la asignación de millones de pesos en contratos durante la administración de Taddei, específicamente dirigidos a la compañía Cajas Graft, propiedad del contratista José Alfredo Hernández Casillas. Casillas fue captado en video en múltiples ocasiones con la exfuncionaria, lo que ha generado graves acusaciones de corrupción y conflicto de interés. La auditoría ha identificado posibles esquemas de simulación de competencia en licitaciones, triangulación de recursos y el uso de empresas que actúan como factureras en el proceso electoral.

Reacción política y ciudadana

La diputada federal del Partido del Trabajo (PT), Margarita González, calificó la situación como un escándalo escandaloso y afirmó que la ciudadanía mexicana está harta de la corrupción de funcionarios anteriores y actuales. Durante la sesión de ayer, dedicada a reformar la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), González declaró que el pueblo no cree ni en el PRI, ni en el PAN, ni en su propio partido. Exigió que se aplique todo el peso de la ley a los responsables, incluyendo la investigación de diputados que pudieran estar involucrados en este caso bochornoso de sobornos, señalando que no es posible solapar a ningún político o funcionario.

Medidas de la nueva administración del INE

Ante la crisis, el pasado 26 de octubre Taddei presentó su renuncia a la Cámara de Diputados, lo que derivó en la elección de Blanca Yassahara Cruz García como consejera presidenta interina del INE. Cruz García anunció que, de común acuerdo con los 10 consejeros electorales, presentarán una denuncia formal ante la FGR por las irregularidades ocurridas a lo largo de la administración de Taddei, la cual inició a principios de abril de 2023. Esta acción busca restablecer la transparencia y exigir responsabilidad por los actos investigados, demostrando un compromiso con la limpieza institucional.

Impacto en proveedores y próximos pasos

La UIF ya había bloqueado previamente 70 cuentas bancarias relacionadas con la indagatoria de proveedores electorales. El caso involucra a los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, empresarios vinculados a siete compañías como Cajas Graf, Corporativo Zeg, Formas Finas y Materiales, Seriplast de México, Diseño Reconstrucción y Comunicación, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora Grupo Selati. Las autoridades continúan monitoreando estos recursos, asegurando que las medidas tomadas son fundamentales para proteger los fondos públicos y garantizar la integridad del sistema electoral mexicano en el futuro inmediato.