INE busca auditoría externa para la gestión de Guadalupe Taddei

El Consejo General del INE impulsa fiscalizaciones de la ASF y OIC para revisar la administración de Guadalupe Taddei, sumando 30 renuncias de su equipo.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) abordará este jueves un proyecto crucial impulsado por su presidenta interina, Blanca Yassahara Cruz García, con el objetivo de buscar fiscalizaciones externas y una emergente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre el ejercicio de Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo.

Fiscalizaciones externas y restauración de integridad

El proyecto de acuerdo solicitado por la dirigencia actual pedirá medidas para restaurar la integridad y fortalecer los controles de la gestión administrativa institucional, así como solicitar a la ASF un ejercicio emergente de fiscalización. Estas acciones buscan garantizar la transparencia en los procedimientos que se desarrollaron durante el periodo anterior al actual liderazgo del instituto electoral.

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Según fuentes del instituto, los 10 consejeros acordaron previamente solicitar auditorías externas al Órgano Interno de Control (OIC), que presuntamente estaba coludido con el grupo de Taddei. Este paso es fundamental para desvincular la supervisión interna de las posibles irregularidades detectadas y asegurar una revisión imparcial.

Revisión administrativa y colaboración judicial

El mismo acuerdo también solicitará a las autoridades competentes su intervención en caso de detectar irregularidades en la gestión administrativa que se dio en el periodo de Guadalupe Taddei al frente del instituto, desde 2023 hasta hace un par de semanas. La revisión abarca la Junta General Ejecutiva y los cargos de primer nivel, incluidos aquellos relacionados con la oficina de la expresidenta.

Blanca Cruz especificó que los 10 consejeros en activo analizan con sus equipos jurídicos dar una vista a la Fiscalía General de la República (FGR) por las posibles irregularidades que se puedan encontrar y algunas que ya se han encontrado. Esta medida preventiva busca deslindar responsabilidades ante cualquier situación que requiera atención legal inmediata.

Renuncias y cambios en la estructura del INE

Sumado a las auditorías, el Consejo General del INE solicitó varias renuncias a funcionarios del organismo que fueron nombrados y se reconocían como cercanos a la exconsejera presidenta. En total, suman ya 30 renuncias que han presentado trabajadores de alto y mediano rango, marcando un cambio significativo en la estructura operativa del organismo.

Los 10 consejeros confirmaron que continúan con el análisis de pedir la renuncia de más miembros de la Junta General Ejecutiva y del personal de primer nivel, en un proceso que se realiza de manera colegiada. Este proceso se desarrolla con criterios objetivos y conforme a la normatividad aplicable para asegurar la legalidad de las decisiones.

Impacto y próximos pasos del organismo

El acuerdo representa el último punto del orden del día de la sesión ordinaria que se llevará a cabo con partidos políticos y de manera presencial en la Herradura de la Democracia. La reunión es clave para validar las acciones correctivas y establecer nuevas pautas de funcionamiento para el futuro del instituto.

La presidenta interina insistió en que no son autoridad fiscalizadora, pero sí pueden poner en conocimiento las situaciones detectadas ante el OIC o la ASF. Esta estrategia busca fortalecer la confianza pública en las próximas elecciones y asegurar que la gestión administrativa del INE cumpla con los más altos estándares de transparencia y legalidad.