INE busca evitar paro del 9 de noviembre en módulos de atención ciudadana

El Instituto Nacional Electoral ofrece diálogo para evitar el paro laboral del 9 de noviembre, aunque rechaza el aumento salarial solicitado al 19,000 pesos por los trabajadores de los módulos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) está intensificando sus esfuerzos para evitar la huelga de trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana programada para el lunes 9 de noviembre. La organización electoral, liderada por Blanca Cruz García, emitió una postura institucional expresando su voluntad para mejorar las condiciones laborales de su personal. Sin embargo, el órgano especificó que cualquier solución debe ser viable y sostenible, lo que implica que no aceptará automáticamente las demandas de duplicación salarial planteadas por los empleados.

Negociación Salarial y Viabilidad Económica

La principal disputa gira en torno al salario actual de los trabajadores, que perciben alrededor de 9,000 a 9,600 pesos mensuales. Los empleados exigen un incremento del 100% para alcanzar 19,000 pesos, una cifra que el INE considera desafiante para la sostenibilidad financiera del organismo. El instituto confirmó que, tras el anuncio definitivo del paro, ha emprendido una revisión integral de sus áreas para identificar necesidades y atender pendientes operativos. A pesar de reconocer la legitimidad de las preocupaciones laborales, las autoridades electorales mantienen que los avances deben realizarse mediante medidas responsables y no comprometen un aumento salarial puntual inmediato.

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Reclamaciones del Movimiento Laboral

Edgar Fernández, vocero del movimiento de trabajadores y empleado del organismo, detalló que la demanda no se limita únicamente al sueldo, sino que incluye mejores prestaciones y respeto estricto a las jornadas laborales. Los trabajadores argumentan que el ingreso actual es insuficiente para el tipo de servicio que prestan diariamente. Esta postura ha sido reafirmada por el grupo de manifestantes, quienes destacaron la importancia fundamental de su trabajo para el cumplimiento de las atribuciones del instituto. El diálogo institucional buscó escuchar estos planteamientos, pero el encuentro realizado el viernes anterior no arrojó una resolución favorable para el gremio, lo que consolidó la decisión de paralizar labores.

Impacto Operativo en la Credencialización

La interrupción de actividades podría afectar significativamente la prestación de servicios a la ciudadanía en todo el país. Se estima que la huelga impactará la atención en aproximadamente 800 módulos distribuidos en cerca de 20 estados. Dentro de estos recintos laboran alrededor de 5,000 personas cuya función es crítica para procesos como la credencialización, la expedición de credenciales por primera vez, las renovaciones, las reposiciones y los cambios de domicilio. La profesionalidad de este personal permite brindar atención directa a millones de ciudadanos, por lo que cualquier fallo operativo genera un vacío inmediato en la administración electoral.

Próximos Pasos y Comunicación Institucional

Ante la inminencia de la fecha de protesta, el INE difundió una circular dos días antes para reafirmar su compromiso con el mantenimiento de un canal abierto de diálogo. El organismo electoral aseguró que informará de manera clara y oportuna los alcances y los pasos a seguir una vez que se definan las medidas de solución. Las autoridades insitieron en la necesidad de construir alternativas que respondan a las inquietudes planteadas por las compañeras y compañeros de los módulos. Esta comunicación busca avanzar en acciones concretas que reconozcan la importancia del trabajo diario de los empleados, manteniendo la operatividad institucional sin ceder a las exigencias económicas totales solicitadas.