INE busca nueva presidenta tras excusas y polémicas republicanas

La Cámara de Diputados debe nominar a la próxima presidenta del INE mientras el organismo enfrenta escándalos de corrupción, recortes presupuestarios y oposiciones partidarias prioritarias.

El Instituto Nacional Electoral (INE) necesita elegir una nueva presidenta en un contexto de crisis institucional, tras la renuncia de Guadalupe Taddei y la vacancia de 30 puestos directivos, con un presupuesto reducido de 6,000 millones de pesos. La Cámara de Diputados intenta generar consenso, aunque el PAN y el PRI se oponen a la convocatoria de Morena.

Proceso de selección y confidencias institucionales

El proceso de selección de la nueva titular del INE involucra un Comité Técnico de Evaluación que escogerá cinco finalistas. El expresidente Leonardo Valdés Zurita insiste en que estos integrantes deben ser independientes y sin militancia partidista. Su preocupación gira en torno a la falta de confianza de ciudadanía hacia la institución, la cual, según observó, se ve comprometida tras el retiro de Taddei.

Also read Cámara de Diputados aprueba en lo general el presupuesto de egresos de la Federación 2027

Jordan Valdés sigue comentando que "el Consejo General no solo está sin presidencia, sino que no goza de la confianza ciudadana necesaria para un proceso electoral." Este comentario subraya la necesidad de credibilidad en un órgano que supervisará las elecciones del 2027.

Posiciones de los partidos y la oposición

Mientras Morena busca acuerdos con la oposición para aprobar la convocatoria, el PAN y el PRI han manifestado su objeción. El presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños‑Cacho Cué, expresó que la falta de consenso implicaría una mala noticia, y que la convocatoria debe salir por acuerdo entre todas las bancadas para evitar cuestionamientos.

La oposición ha pedido "candados" para garantizar que la próxima presidenta no sea cercana a partidos políticos, citando la relación de Taddei con Morena. Morena, por su parte, defiende una "limpieza" total de todo lo vinculado a Taddei, y busca asegurar la integridad del órgano electoral.

Impacto sobre la confianza ciudadana y próximas elecciones

El politólogo José Antonio Carrera Barroso sostiene que, a pesar de los escándalos, las próximas elecciones mantendrán altos estándares de integridad. Sin embargo, anticipa que la ciudadanía se cuestionará la gestión de la urna y sus costos, considerándolo clave para recuperar la certeza en el INE.

El presidente de la Cámara de Diputados, bajo la presión de la falta de consenso, subraya la importancia de una propuesta intermedia. Mientras tanto, la variable de la convocatoria y la fecha de aprobación pueden posponerse hasta el próximo periodo de sesiones que inicia en febrero de 2027.

Con la continuidad de la consejera Blanca Cruz, el escenario institucional se mantiene incierto hasta que se establezca la nueva presidenta, cuya designación deberá ser aceptada por todas las bancadas para que el INE reconquiste la confianza pública necesaria para supervisar el proceso electoral del próximo año.