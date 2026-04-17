INE: Concluyen entrevistas de aspirantes a consejeros y se perfilan las quintetas para votación

Culminó la etapa de entrevistas para los aspirantes a consejeros del INE. El Comité Técnico de Evaluación busca perfiles idóneos para la democracia mexicana. Se presentarán tres quintetas a la Cámara de Diputados el 20 de abril, con posibilidad de votación o insaculación el 22.

Tras una exhaustiva jornada de tres días, concluyó la fase de entrevistas de cien aspirantes preseleccionados para ocupar tres vacantes clave en el Instituto Nacional Electoral ( INE ).

El Comité Técnico de Evaluación, encargado de este proceso, buscó con estas sesiones recabar elementos de juicio adicionales para determinar la idoneidad de cada perfil, profundizando en aspectos cruciales como los valores y la ética profesional, la vocación de servicio público y una visión clara sobre los retos que enfrenta la democracia mexicana y las instituciones electorales. En esta etapa decisiva, una de las aspirantes, Iulisca Zircey Bautista Arreola, quien actualmente se desempeña como asesora en la Coordinación de Asuntos Internacionales del INE y es cónyuge de Daniel Fajardo Ortiz, ex subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en la SEDATU durante el sexenio anterior, manifestó su rechazo a la idea de que el proceso esté predeterminado. Bautista Arreola compartió que esta es su tercera participación en procesos similares, habiendo alcanzado las quintetas en las dos ocasiones anteriores. Sobre las constantes acusaciones de favoritismo, señaló que, en su experiencia, estas percepciones no se corresponden con la realidad de los hechos. “Y en todos los procesos se ha dicho que ha habido favoritismo, en alguna ocasión se había dicho que se había filtrado el examen, a mí ni me consta nada de eso, y yo veo a todos en la fila del examen, igualmente nerviosos como yo; entonces yo, digo, no puedo hablar en absolutos, porque puede ser, no lo sé, pero lo que yo he visto con mis otros compañeros es que no es así, o sea, estudiamos y sacamos lo que fue resultado de nuestro estudio”, afirmó la aspirante, defendiendo la meritocracia del proceso. Por su parte, Armando Victoria Maldonado, quien se presentó como candidato adulto mayor y posee una dilatada trayectoria en temas electorales, reconoció tener una relación de amistad con diversos senadores, incluyendo a Verónica Camino Farjat y Adán Augusto López. No obstante, desestimó que estos vínculos puedan influir en la decisión final de su nombramiento. “Bueno, no sólo es una gran amiga, también es una excelente legisladora, pero pues aquí no estamos en función de simpatías, esas se eligen en las primarias; estamos en función de experiencia y capacidad. Tengo 31 años en el ámbito electoral, me ha tocado convivir con actores políticos de todos los partidos políticos, en mi caso particularmente en Yucatán”, declaró Victoria Maldonado, subrayando la importancia de la experiencia y la capacidad profesional sobre las relaciones personales. El camino hacia la designación de los nuevos consejeros electorales avanza según lo establecido. Será el próximo 20 de abril la fecha límite para que el Comité Técnico de Evaluación presente las tres quintetas (listas de cinco candidatos cada una) con los nombres de los aspirantes que competirán por las tres vacantes al Comité de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Posteriormente, el 22 de abril, la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) emitirá el acuerdo formal para cubrir dichas ausencias en el INE. Ricardo Monreal, presidente de la JUCOPO, confirmó la importancia de la transparencia en todo el proceso. Según sus declaraciones, las quintetas deberán ser publicadas en la Gaceta Parlamentaria el próximo lunes. Si en la votación del Pleno no se alcanza la mayoría calificada requerida para aprobar a los candidatos, se procederá a un sorteo público (insaculación) entre los miembros de las quintetas. Monreal enfatizó el compromiso de agotar todas las instancias de votación antes de recurrir a la insaculación, y manifestó la expectativa de recibir las quintetas el lunes para someterlas a consideración del Pleno el martes siguiente





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