La consejera Carla Humphrey revela depuración estructural en el INE con más de 140 salidas, contraste con la gestión de Taddei y debate sobre Jorge Egrén.

El Instituto Nacional Electoral (INE) avanza en un proceso de depuración interna sin precedentes tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del organismo. La consejera electoral Carla Humphrey confirmó que se registran más de 140 renuncias y separaciones de funcionarios como parte de la revisión exhaustiva de las estructuras del instituto. Este esfuerzo busca identificar irregularidades en contrataciones y decisiones administrativas durante la gestión previa.

Depuración de personal y revisión administrativa

La integrante del Consejo General advirtió que el proceso de limpieza continuará en todas las áreas del organismo. Se está revisando minuciosamente el desempeño del personal, las plazas ocupadas y los contratos vigentes para determinar si proceden nuevas separaciones. Humphrey señaló que el equipo ha solicitado a los responsables de cada departamento identificar a trabajadores que no asisten a sus puestos o cuya incorporación no cumplió adecuadamente con las funciones requeridas.

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El objetivo central es detectar posibles anomalías en la administración pública del instituto electoral. Las consejerías están trabajando de manera activa para evaluar si las contrataciones presentadas durante el periodo anterior contienen vicios legales o administrativos. Esta auditoría interna busca garantizar que el personal restante cuente con los perfiles adecuados para el funcionamiento del instituto.

Cambio de cultura organizacional interna

Humphrey contrastó la actual dinámica laboral con la anterior administración, describiendo un cambio de un modelo vertical y unipersonal a uno consensuado. La consejera indicó que ahora los movimientos de personal se discuten colectivamente entre las consejerías, asegurando que todo esté siendo platicado y evaluado en conjunto. Este cambio estructural busca transparencia y participación en las decisiones clave sobre el capital humano.

La expresidencia fue descrita como un mandato oscuro donde no se proporcionaba información sobre contrataciones o bajas de personal. Anteriormente, ante preguntas sobre las salidas de funcionarios, la respuesta habitual era atribuirlo a motivos de salud. La consejera recordó que se escuchaba frecuentemente que todos presentaban renuncia por enfermedad, una explicación que ahora es cuestionada mediante la revisión administrativa.

Situación laboral de Jorge Egrén y próximos pasos

La consejera también abordó el caso de Jorge Egrén Moreno, quien dejó la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) y solicitó su reincorporación. Su situación es distinta a la de otros funcionarios salientes debido a que pertenece al servicio profesional y cuenta con derechos laborales específicos que deben ser respetados. Actualmente, ocupa un espacio provisional en la Dirección de Planeación del mismo servicio mientras el Consejo General analiza su petición formal.

El Instituto Nacional Electoral debe valorar si el reingreso de Egrén representa un beneficio real para la organización. Las consejerías determinarán si su reincorporación es viable y si debe volver a la dirección que anteriormente encabezaba. No está garantizado que recupere su puesto anterior, pues se evaluará el impacto positivo de su presencia en el instituto. La decisión final corresponde al Consejo General en el marco de las reglas laborales vigentes.