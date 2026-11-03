INE confirma 30 bajas y analiza renuncias de Guadalupe Taddei

El INE confirmó 30 bajas de funcionarios vinculados con Guadalupe Taddei. Las diez consejerías evalúan nuevas renuncias en puestos directivos y áreas estratégicas del organismo.

Las diez consejerías electorales en funciones del Instituto Nacional Electoral confirmaron la salida de 30 funcionarios vinculados con Guadalupe Taddei. Este martes 3 de noviembre, el organismo difundió un comunicado oficial detallando que el análisis de personal continúa para determinar nuevas renuncias en puestos directivos y áreas estratégicas.

Proceso de revisión colegiada y normativa

La evaluación se desarrolla bajo criterios establecidos en la normativa electoral vigente. El objetivo es revisar la integración de distintas áreas y los procedimientos de contratación dentro de la institución. Las consejerías indicaron que las decisiones se tomarán mediante un procedimiento conjunto y colegiado.

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El proceso no se limita exclusivamente a quienes formaron parte del equipo más cercano a la expresidenta del INE. También incluye áreas estratégicas de la institución y personal de primer nivel. Se examinan tanto integrantes de la Junta General Ejecutiva como relaciones laborales y funcionales derivadas de información pública reciente.

Renuncias en unidades técnicas clave

Se registraron salidas significativas en tres áreas directivas relevantes para el funcionamiento del instituto. Iliana Araceli Hernández Gómez renunció como directora de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Estas áreas tienen responsabilidades relacionadas con la infraestructura tecnológica, las políticas institucionales de igualdad y la comunicación pública.

Sergio Uzeta también presentó su renuncia tras señalamientos por vínculos con la agencia Veritas Vox. Apareció en un video promocional de la empresa invitando a participar en cursos para la elección judicial de 2025. Estos antecedentes generan cuestionamientos sobre posibles relaciones entre funcionarios electorales y actividades privadas.

Impacto administrativo y próximos pasos

La existencia de relaciones comerciales o profesionales no demuestra por sí misma la comisión de irregularidades administrativas o delitos. El INE no ha precisado si la renuncia de Sergio Uzeta está directamente relacionada con la investigación periodística ni ha informado sobre una resolución administrativa en su contra.

Hasta el momento, el organismo no ha informado cuántas renuncias adicionales podrían solicitarse. Tampoco se ha especificado cuándo concluirá la revisión general de la estructura administrativa. Las consejerías mantienen abierta la posibilidad de solicitar nuevas renuncias a funcionarios de alto nivel durante este periodo de evaluación.