El Instituto Nacional Electoral aprueba criterios para la asignación de diputaciones y garantizar paridad de género en el Proceso Electoral Federal 2026-2027.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral ha tomado una decisión clave para la estructura legislativa futura del país. La institución aprobó continuar utilizando los mecanismos establecidos para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Esta resolución busca asegurar la estabilidad jurídica y la coherencia con los lineamientos previamente validados en procesos anteriores.

Marco Jurídico y Continuidad en la Asignación

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó formalmente un proyecto de acuerdo que establece la continuidad de las reglas para la distribución de curules. Este diseño se fundamenta en el marco constitucional y legal aplicable, respaldado por los criterios jurisdiccionales emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La decisión refuerza la predictibilidad del sistema electoral para los actores políticos participantes.

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El órgano constitucionalmente autónomo cuenta con la atribución exclusiva de efectuar el cómputo total de la elección de diputaciones por el principio de representación proporcional. Asimismo, tiene la facultad de declarar la validez de la elección por este principio y determinar la asignación exacta de curules para cada partido político. Este proceso debe culminar y otorgar las constancias respectivas a más tardar el 23 de agosto del año de la elección. La fórmula constitucional para esta asignación no ha sufrido cambios desde 1996, lo que garantiza un patrón de aplicación a largo plazo.

Criterios de Afiliación y Límites de Sobrerrepresentación

Uno de los pilares centrales de este acuerdo es la verificación estricta de los límites constitucionales de sobrerrepresentación para cada Partido Político Nacional de manera individual. El mecanismo permite identificar con precisión el partido político al que pertenece cada candidatura triunfadora de mayoría relativa que fue postulada por una coalición. Esta verificación se realiza con independencia de las siglas partidistas bajo las cuales haya sido registrada la candidatura en las boletas electorales.

Este enfoque de afiliación efectiva tiene como objetivo determinar a qué partido político deben contabilizarse dichos triunfos para observar los límites de sobrerrepresentación establecidos por la ley. El criterio de afiliación efectiva fue incorporado por primera vez por el Consejo General durante el Proceso Electoral Federal 2020-2021. Fue confirmado posteriormente por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que le otorga sólida validación jurídica para su uso en las próximas elecciones federales.

Garantía de Paridad de Género en la Cámara

El proyecto también prioriza la garantía de la paridad de género en la integración total de la Cámara de Diputadas y Diputados. Se propone retomar el método de mínima intervención aprobado por el Consejo General en el Proceso Electoral Federal 2023-2024. Este método se sustenta en los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y busca procurar la menor afectación posible a los derechos de los partidos políticos y las candidaturas.

La aplicación de este método de mínima intervención complementa las reglas para los casos en que se requieran ajustes en la asignación de curules. El objetivo es equilibrar la representación legislativa respetando tanto las preferencias electorales de los ciudadanos como los mandatos constitucionales de equidad. Desde 2015, el Instituto Nacional Electoral ha desarrollado criterios orientados a garantizar la observancia estricta de estos límites en la composición final del congreso.

Impacto en la Estructura Política Nacional

La continuidad de estos mecanismos impactará directamente en la conformación de la nueva legislatura federal. Los partidos políticos deben preparar sus estrategias de coalición y lista considerando que los triunfos de mayoría relativa en coalición serán imputados al partido original para efectos de sobrerrepresentación. Esta regla evita que una coalición pueda obtener un número de curules desproporcionado en comparación con su peso electoral individual.

El Instituto Nacional Electoral ha precisado estos mecanismos a lo largo de distintos procesos electorales con el propósito de observar las disposiciones constitucionales y legales. La propuesta de acuerdo para el Proceso Electoral Federal 2026-2027 consolida estas prácticas, asegurando que la integración de la Cámara de Diputadas y Diputados sea legítima, paritaria y ajustada a la voluntad popular expresada en las urnas. Los criterios aprobados en 2023-2024 y 2020-2021 se mantendrán vigentes para esta nueva contienda electoral.