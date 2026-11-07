INE denuncia a Taddei ante FGR por corrupción y conflictos de interés

El INE presentó formalmente una denuncia ante la FGR el 6 de noviembre contra exfuncionarios por presunta corrupción en su gestión, sin nombrar personas específicas pero ampliando la investigación a múltiples responsabilidades.

El Instituto Nacional Electoral (INE) informó este viernes 6 de noviembre que ha presentado formalmente una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Este anuncio oficial se dio a través de una tarjeta informativa publicada cerca de las 23:00 horas, confirmando que la medida busca que las autoridades competentes investiguen posibles conductas constitutivas de delito.

Denuncia general contra la gestión Taddei

La presidenta interina del Instituto, Blanca Cruz, había anticipado durante la semana que la denuncia no mencionaría explícitamente a la expresidenta del órgano electoral, Guadalupe Taddei. Sin embargo, este acto jurídico sí cumple con el objetivo de investigar una presunta red de corrupción que involucra a la administración anterior y a un contratista clave, Alfredo Hernández Casillas.

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El texto oficial emitido por el INE establece que la presentación de la denuncia tiene como fin que la FGR determine las responsabilidades correspondientes en el ámbito de sus atribuciones. La medida responde a la acción conjunta de las diez consejerías que conforman el órgano regulador, quienes acordaron que era necesario ir más allá de simples visitas a la autoridad y presentar un escrito formal.

Justificación de la omisión de nombres propios

Blanca Cruz enfatizó que la decisión de no incluir nombres específicos en el documento inicial no implica omisión ni complicidad con los hechos denunciados. Por el contrario, la estrategia jurídica busca ampliar el alcance de la investigación para fincar cargos por cualquier anomalía detectada, independientemente del puesto o el periodo de gestión en que se haya cometido la falta.

La funcionaria declaró el martes 3 de noviembre que es posible que se investigue a varios funcionarios señalados de posibles irregularidades, no solo a una persona. Esta postura fue ratificada en el comunicado oficial, donde se subraya que la determinación responde a la obligación institucional de salvaguardar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos.

Al respecto, Cruz sentenció que cualquier persona que, bajo la atribución de la Fiscalía, derive que es sancionable por cometer una conducta tipificada, tendrá que responder a la autoridad. Esto abarca a cualquier colaborador con indicios o señalamientos, sin distinción de personas, cargos o responsabilidades administrativas.

Retrasos en la presentación del escrito

El proceso para llegar a esta denuncia formal estuvo marcado por ciertos retrasos en la coordinación interna del consejo. Inicialmente, el martes 3 de noviembre se anunció que los equipos jurídicos ya trabajaban en el escrito y que este sería llevado a la autoridad a más tardar el miércoles siguiente. No obstante, las observaciones colegiadas por parte de los integrantes retrasaron la finalización del documento.

Fue finalmente este viernes 6 de noviembre cuando el consejero Castillo presionó a sus correligionarios para agilizar el proceso, lo que permitió que la denuncia llegara de manera formal a la FGR al cierre del día. Esta demora ocurrió en medio de una crisis de credibilidad para el instituto, la cual se vio agravada por la renuncia de 30 personas cercanas al bloque de Guadalupe Taddei.

Política de cero tolerancia institucional

Ante la situación actual, el INE reafirmó su política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales. La entidad mantiene que esta acción es fundamental para recuperar la confianza pública y asegurar que los recursos sean utilizados conforme a la ley.

La denuncia marca un punto de inflexión en la gestión de las consecuencias derivadas de las investigaciones periodísticas y los trascendidos recientes. Al no distinguir entre personas o cargos, el Instituto Nacional Electoral espera que la Fiscalía General de la República pueda realizar una auditoría penal exhaustiva que ilumine todos los posibles nexos de corrupción dentro de su estructura administrativa anterior.