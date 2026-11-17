El Instituto Nacional Electoral nombró a cinco encargados de despacho tras la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala para mantener la operatividad durante el proceso electoral 2026-2027.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha formalizado la designación de cinco encargados de despacho para cubrir vacantes críticas en su estructura ejecutiva. Esta medida se enmarca en la reorganización interna del organismo, motivada por la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia, la cual fue solicitada tras surgir señalamientos sobre presuntas irregularidades y posibles conflictos de interés durante su gestión al frente de la institución.

Reorganización tras renuncia de Guadalupe Taddei Zavala

La movida corporativa se produce como respuesta a una cifra alarmante de bajas internas. El instituto reportó un total de 30 renuncias en su estructura al corte del 3 de noviembre. De este número, 17 correspondían a integrantes que formaban parte de la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala. Entre los funcionarios que dejaron sus cargos se encontraban José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática, e Iliana Araceli Hernández Gómez, quien encabezaba la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación. Ambas áreas han recibido nuevos responsables provisionales para evitar un vacío de poder operativo.

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Designaciones para preservar la operatividad electoral

Las diez consejerías electorales del organismo votaron de manera colegiada para aprobar estas cinco designaciones en dos direcciones ejecutivas y tres unidades técnicas. El objetivo principal es garantizar que las áreas estratégicas del INE permanezcan funcionando con normalidad durante el proceso crítico del Proceso Electoral Federal 2026-2027. Estas designaciones son provisionales y no constituyen nombramientos definitivos para ocupar las titularidades de forma permanente, sirviendo como un mecanismo temporal para la continuidad administrativa.

Situación legal de Karla Sofía Sandoval Domínguez

Karla Sofía Sandoval Domínguez fue designada para dirigir la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), asumiendo el cargo el 16 de noviembre. Anteriormente, se desempeñaba como directora de la Carrera Profesional Electoral, donde lideró dos concursos públicos de ingreso y once certámenes internos de ascenso. Sin embargo, su designación está envuelta en una controversia legal mientras enfrenta un procedimiento de responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control (OIC). Este expediente, identificado como INE/OIC/PAR/016/2026, investiga presuntas irregularidades en un contrato con el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) por un monto de 22 millones 371 mil 350 pesos. Otros funcionarios mencionados en el expediente son Jesús Octavio García González, Jorge Egren Moreno Troncoso y Mario Alfonso Burciaga Esparza.

Nuevos responsables en Registro Federal de Electores

Para la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) fue nombrado Juan Gabriel García Ruiz, quien asumió sus funciones el 17 de noviembre. Este funcionario cuenta con una trayectoria sólida, acumulando más de 30 años de experiencia en el ámbito electoral. Su historial incluye haber dirigido la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y haber servido como secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia, lo que posiciona su perfil para manejar la base de datos electorales.

Continuidad en áreas técnicas y de derechos

En la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) se designó a Ariadna Morales Puente, ingeniera en Computación por la UNAM, quien dirigía los Sistemas del INE. Ella ya había ocupado un encargo de despacho en 2023 bajo la administración de Taddei. Por su parte, Itzel Aguilar Ambrocio tomó el frente de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, tras haber liderado la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche, donde fomentó la coordinación institucional contra la violencia política de género. Finalmente, Yesenia Flores Arenas quedó como encargada de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Con licenciatada en Derecho y experiencia como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores desde 2017, su designación asegura la continuidad del personal en esta área legal clave.