El INE nomina a Fernández, Jaramillo y Pérez para dirigir Comunicación, Asuntos Jurídicos y Fiscalización, sumando ocho interinos en dos días por crisis interna.

El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la incorporación de tres nuevos encargados de despacho para cubrir puestos estratégicos de alto impacto en la estructura orgánica del organismo electoral mexicano. Esta decisión administrativa busca estabilizar áreas críticas como la comunicación social, la dirección jurídica y la fiscalización, ante un contexto de rotación acelerada en la alta dirigencia del instituto.

Los designados son Israel Fernández Alonso, Michell Jaramillo Gumecindo y Nely Zarahit Pérez Martínez, quienes asumen el liderazgo de la Coordinación Nacional de Comunicación Social, la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos y la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente. Estas nomine se enmarcan en una reconfiguración interna mayor que busca responder a los desafíos operativos y de gobernabilidad que atraviesa el instituto.

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Perfil Profesional de los Nuevos Mandatarios

Israel Fernández Alonso asume la Coordinación Nacional de Comunicación Social con un recorrido sólido en el sector público. Cuent con licenciatura en Comunicación y se desempeñó durante más de una década, específicamente de 2011 a 2023, como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica dentro del Instituto Nacional Electoral, lo que le otorga un conocimiento profundo de las dinámicas internas de difusión y formación ciudadana.

Por su parte, Michell Jaramillo Gumecindo queda al frente de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, un cargo de vital importancia para la seguridad legal de los procesos electorales. Desde 2025, se había desempeñado como director de Instrucción Recursal del INE, acumulando experiencia en la gestión de recursos y controversias, mientras que en etapas anteriores cumplió funciones como secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Nely Zarahit Pérez Martínez dirige ahora la Unidad Técnica de Fiscalización, área encargada de vigilar el cumplimiento de las normas sobre finanzas y gastos de los partidos políticos. Cuenta con trayectoria en el organismo desde 2012, y desde 2023 ocupaba la Dirección de Resoluciones y Normatividad, posición a la que llegó mediante un concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional con méritos comprobados.

Impacto de las Sanciones y la Gestión Reciente

El desempeño de la Unidad Técnica de Fiscalización bajo la gestión anterior dejó un registro cuantificable y significativo en materia de aplicación de la ley electoral. Durante el periodo en que Nely Zarahit Pérez Martínez lideró la Dirección de Resoluciones y Normatividad, se resolvieron 3 mil 154 procedimientos sancionadores, demostrando una actividad constante en la fiscalización de las finanzas partidistas.

Estas nuevas asignaciones reemplazan a titulares anteriores cuya salida se produjo en momentos distintos y bajo circunstancias administrativas complejas. Anteriormente, las áreas estaban encabezadas por Sergio Uzeta Murcio en Comunicación Social; Anahí Silva Tosca, en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos; y Mario Alberto Alejo García, en la Unidad Técnica de Fiscalización.

Renuncias Separadas y Contexto de Crisis Interna

La dinámica de salida de los funcionarios anteriores no fue un evento único sino progresivo. Sergio Uzeta fue separado previamente del cargo, mientras que Anahí Silva Tosca y Mario Alberto Alejo García presentaron sus renuncias con efectos a partir del 16 de noviembre. Esta secuencia de vacantes obligó al instituto a actuar rápidamente para mantener la operatividad de sus unidades técnicas.

La situación actual se agrava por el contexto político general, marcado por la renuncia de la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala. Su partida ocurrió tras presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de proveedores de material electoral, como los Talleres Gráficos, además de conflictos de interés que han tensionado la gobernabilidad del organismo y generado una crisis de confianza.

Ampliación del Relevo en la Alta Dirección

Con estas tres nuevas designaciones, el Instituto Nacional Electoral suma un total de ocho encargados de despacho anunciados en un lapso breve de dos días. Esta cifra refleja la magnitud de los cambios estructurales que se están implementando para estabilizar la institución tras las crisis anteriores.

Anteriormente, el 17 de noviembre, el organismo había informado sobre cinco relevos adicionales en distintas áreas de su estructura orgánica. Entre los nuevos encargados de despacho anunciados en esa fecha destacaron Karla Sofía Sandoval Domínguez en la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional; Juan Gabriel García Ruiz en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores; y Ariadna Morales Puente en la Unidad Técnica de Servicios de Informática.

La rotación continúa con Itzel Aguilar Ambrocio como encargada de despacho de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, así como con Yesenia Flores Arenas en la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Este grupo de cinco se suma a los tres recién nombrados, consolidando una nueva capa de liderazgo interino en el instituto.

Fechas Clave y Próximos Pasos Administrativos

La reestructuración no ha concluido con estos anuncios, ya que el INE ha establecido fechas claras para la conclusión de otros encargos pendientes. Los titulares de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales concluirán sus funciones el próximo 30 de noviembre.

Este calendario de transición forma parte de los esfuerzos por normalizar la operación del organismo. Se estima que las salidas totales de funcionarios ascienden a 32 renuncias, lo que indica una transformación profunda en la cúpula directiva. El instituto debe ahora gestionar estos cambios mientras busca consenso con los partidos políticos para abordar las demandas pendientes, incluyendo temas laborales y de transparencia.