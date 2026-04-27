INE Detecta Irregularidades en Financiamiento de Precandidaturas de Morena y Movimiento Ciudadano

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha identificado irregularidades en los informes de ingresos y gastos de 36 precandidaturas, imponiendo sanciones económicas a Morena y Movimiento Ciudadano por un total de más de un millón de pesos. La fiscalización reveló gastos no reportados y fondos de origen irregular.

El Instituto Nacional Electoral ( INE ) ha detectado irregularidades significativas en los informes de ingresos y gastos de 36 precandidaturas que participaron en el proceso de precampañas recientes.

De estas, 25 corresponden al partido Movimiento Ciudadano y 11 al partido Morena. La Unidad Técnica de Fiscalización del INE llevó a cabo un exhaustivo monitoreo de la publicidad y propaganda utilizada por los aspirantes, incluyendo anuncios espectaculares, material colocado en la vía pública, publicaciones en diarios y revistas, contenido en medios impresos, páginas web y redes sociales.

El objetivo principal de esta fiscalización fue verificar la legalidad y transparencia de los gastos realizados por los sujetos obligados, asegurando el cumplimiento de las normativas electorales. Las irregularidades encontradas abarcan tanto la falta de reporte de gastos como el origen ilícito de los fondos utilizados para financiar las precampañas. Esta situación ha generado controversia y debate entre los partidos políticos involucrados, especialmente Morena, que ha expresado su desacuerdo con las sanciones propuestas.

La consejera electoral Carla Humphrey ha enfatizado la gravedad de estas faltas, señalando que la irregularidad es doble: no solo se omitió reportar los gastos, sino que también se utilizaron recursos de origen desconocido para financiarlos. La consejera Humphrey explicó que para poder realizar gastos de campaña, los partidos deben contar con ingresos debidamente reportados, lo cual no ocurrió en los casos detectados.

La falta de transparencia en los ingresos y gastos de campaña representa una violación a las leyes electorales y socava la confianza pública en el proceso democrático. El INE tiene la responsabilidad de garantizar la equidad y la legalidad en las elecciones, y la fiscalización de los recursos utilizados en las precampañas es una parte fundamental de esta tarea.

La imposición de sanciones económicas es una medida necesaria para disuadir a los partidos políticos de incurrir en prácticas irregulares y promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. Además de las sanciones económicas, el INE también ha aplicado otras medidas disciplinarias, como amonestaciones públicas, a los aspirantes que han cometido irregularidades.

En el caso de Luis Alberto Barajas Trejo, aspirante a candidatura independiente, el INE le impuso una amonestación pública, aunque este candidato posteriormente se retiró de la contienda. La fiscalización de las precampañas es un proceso complejo que requiere de una cuidadosa revisión de la documentación y de la colaboración de diversas autoridades, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El INE ha establecido mecanismos de coordinación con estas instituciones para garantizar la eficacia de la fiscalización y la detección de posibles actos de corrupción. La transparencia en el financiamiento de las campañas electorales es esencial para garantizar la integridad del proceso democrático y prevenir la influencia indebida de intereses particulares. El INE continuará trabajando en la fiscalización de los recursos utilizados en las elecciones y en la aplicación de las sanciones correspondientes a quienes incumplan las leyes electorales.

La lucha contra la corrupción y la promoción de la transparencia son pilares fundamentales de la democracia, y el INE está comprometido con la defensa de estos valores. La revisión exhaustiva de los informes de ingresos y gastos de las precandidaturas es una muestra del compromiso del INE con la legalidad y la transparencia en el proceso electoral.

La imposición de sanciones económicas a Morena y Movimiento Ciudadano es una señal clara de que el INE no tolerará las prácticas irregulares y que está dispuesto a hacer cumplir las leyes electorales. La consejera Humphrey ha reiterado la importancia de que los partidos políticos cumplan con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y ha advertido que el INE seguirá fiscalizando los recursos utilizados en las elecciones para garantizar la equidad y la legalidad del proceso.

La fiscalización de las precampañas es un proceso continuo que se extiende a lo largo de todo el ciclo electoral, y el INE seguirá trabajando en la detección y sanción de las irregularidades que se presenten. La transparencia en el financiamiento de las campañas electorales es un derecho de los ciudadanos y una condición necesaria para garantizar la legitimidad del proceso democrático.

El INE está comprometido con la defensa de este derecho y con la promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el ámbito político





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