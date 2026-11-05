INE: Hermanos Hernández Casillas operaron red empresarial por 27 años

Raquel Sánchez Buenrostro revela que la red empresarial de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas operó 27 años en el INE con empresas fachada, generando contratos millonarios.

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Sánchez Buenrostro, informó que una red empresarial vinculada a José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas operó durante 27 años en el Instituto Nacional Electoral (INE). Esta estructura utilizaba compañías fachada para simular competencia legítima en procesos de contratación pública, una práctica que se extendió desde los años ochenta hasta la década pasada.

Origen histórico de la red empresarial

Las autoridades revelaron que el origen de estas operaciones se remonta a 1983, cuando ambos hermanos comenzaron a trabajar en el Registro Nacional de Población (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación (Segob). En ese entonces, la dependencia estaba encabezada por Juan Carlos Padilla Aguilar, figura clave que facilitó el ingreso de los hermanos al sistema de seguridad nacional.

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José Alfredo Hernández Casillas fungió como secretario particular de Juan Carlos Padilla Aguilar entre 1983 y 1989. Durante este periodo, Padilla Aguilar se desempeñaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), mientras que Raymundo Hernández Casillas ingresó al área de investigaciones. Esta etapa marcó el inicio de su carrera en la administración pública bajo el amparo institucional.

Cuando Juan Carlos Padilla Aguilar se trasladó al Estado de México para ocupar el cargo de secretario de Obras, los hermanos Hernández Casillas iniciaron su transición hacia el sector empresarial. A partir de 1999, comenzaron a participar activamente en contrataciones públicas como proveedores electorales en dicha entidad federativa, utilizando inicialmente una empresa denominada Cartonera Plástica.

Escándalo electoral y omisiones sistemáticas

La trayectoria de estos proveedores estuvo marcada por controversias graves. En 2005, se produjo un escándalo en el Estado de México derivado de un contrato de los hermanos Hernández Casillas. La magnitud de las irregularidades fue tal que obligó a la renuncia de siete consejeros electorales de la entidad.

Posteriormente, entre 2014 y 2023, se identificaron diversas omisiones en materia de contratación dentro del INE. El Consejo General de ese periodo asignó contratos por un valor superior a 2 mil millones de pesos a los hermanos Hernández Casillas como proveedores electorales. Estos contratos beneficiaron directamente a múltiples entidades corporativas vinculadas a la familia.

Las principales empresas beneficiadas incluyeron Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG y Formas Finas Fernando Fernández. Raquel Sánchez Buenrostro señaló que estas organizaciones funcionaban como fachadas que simulaban competencia, creando vínculos ocultos entre proveedores y servidores públicos.

Características de las empresas fantasma

La funcionaria detalló que estas empresas presentaban rasgos comunes de opacidad y falta de capacidad operativa real. Muchas de ellas no declaraban empleados ni poseían la capacidad técnica requerida para los servicios contratados. Además, diversas compañías reportaban la misma dirección física y el mismo número telefónico, lo que reforzó la sospecha de que se trataba de estructuras artificiales.

La práctica de la puerta giratoria permitió que lazos entre el sector público y los contratistas privados facilitaran estas adjudicaciones. La falta de transparencia en la declaración de capacidades técnicas y la uniformidad en los datos de contacto son elementos clave que identifican a estas como empresas fantasma.

Contexto de impunidad en la Cuarta Transformación

Estos hallazgos se enmarcan en un contexto más amplio de escándalos de corrupción durante los casi ocho años de gobierno de la Cuarta Transformación (4T). México ha presenciado al menos 15 episodios donde se involucró a integrantes de este movimiento político, generando investigaciones, auditorías y denuncias penales por nepotismo y conflictos de interés.

Algunos casos, como el de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) encabezado inicialmente por Ignacio Ovalle, o las irregularidades en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México (Birmex), derivaron en órdenes de aprehensión y separaciones funcionales. Sin embargo, ninguna de estas situaciones ha concluido con sentencias firmes contra los responsables políticos de mayor jerarquía.

La renuncia reciente de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del INE destaca como un episodio más dentro de esta serie de controversias. A pesar de las revelaciones sobre enriquecimiento ilícito y abuso de funciones, persiste la ausencia de responsabilidad penal concreta, lo que mantiene el escrutinio sobre la efectividad de las instituciones de justicia en estos casos.