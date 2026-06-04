INE lanza nueva Credencial para Votar con medidas de seguridad e inclusión

El INE comenzó la producción del nuevo modelo de la Credencial para Votar, que incluye medidas de seguridad avanzadas, la opción de elegir entre sexo o género, y posibilidad de autoidentificación indígena o afromexicana.

El Instituto Nacional Electoral ( INE ) ha puesto en marcha la producción y distribución de un nuevo modelo de la Credencial para Votar, un documento que no solo servirá para ejercer el derecho al voto, sino que también incorpora innovaciones significativas en materia de seguridad, inclusión y accesibilidad.

A partir del 1 de junio de 2026, todas las personas que acudan a los Módulos de Atención Ciudadana para realizar cualquier trámite relacionado con su credencial recibirán esta nueva versión, la cual ha sido diseñada con un enfoque en la protección de datos personales y la autenticidad del documento. El INE subraya que la credencial sigue siendo uno de los principales instrumentos para la participación electoral y un documento de identificación oficial ampliamente utilizado en el país, por lo que consideró imperativo fortalecer sus mecanismos de seguridad para prevenir fraudes y garantizar la confianza de la ciudadanía.

Entre las nuevas medidas de seguridad, la credencial incorpora un diseño ópticamente variable sobre la fotografía y los datos personales, microtextos, las siglas del INE en el fondo, efectos de realce, impresión arcoíris, elementos táctiles en relieve y patrones debilitados. Estas características están orientadas a dificultar cualquier intento de falsificación, alteración, duplicación o simulación del documento.

Además, se ha actualizado el sistema de códigos QR, que ahora son de alta seguridad y permiten una verificación más eficiente mediante herramientas tecnológicas, lo que refuerza tanto la certeza sobre la autenticidad del documento como la protección de los datos personales asociados. El INE destacó que estos cambios responden a la necesidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y a los riesgos emergentes en materia de identificación.

En el ámbito de la inclusión, la nueva credencial introduce dos importantes novedades. Por un lado, las personas podrán elegir si en el documento aparece el campo Sexo o el campo Género, de acuerdo con su identidad autopercibida. Las opciones serán M para Mujer, H para Hombre y NB para persona No Binaria. Esta medida reconoce la diversidad de la ciudadanía y permite que cada individuo decida cómo desea que se refleje esta información en su identificación oficial.

Por otro lado, se incluye la posibilidad de autoidentificación indígena o afromexicana, de manera que si la persona titular lo solicita, podrá imprimirse la palabra Indígena en la credencial, basándose en el Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas emitido por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. Estas incorporaciones representan un avance significativo hacia un documento más representativo y respetuoso de la diversidad cultural y de género en México.

El INE también ha anunciado que, junto con el rediseño, se implementarán campañas de información para que la ciudadanía conozca las nuevas características y los beneficios de la credencial actualizada. El organismo electoral reiteró su compromiso con la protección de los datos personales y la integridad del proceso electoral, confiando en que estas mejoras incrementarán la confianza en el uso cotidiano de la credencial.

Con este lanzamiento, México se suma a las tendencias internacionales de documentos de identidad más seguros e inclusivos, sentando un precedente en la región. La producción del nuevo modelo ya está en marcha y se espera que, en los próximos meses, todos los ciudadanos que realicen trámites reciban esta versión actualizada





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