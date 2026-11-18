El INE concretó nombramientos interinos para cinco direcciones estratégicas tras la salida de la expresidenta. Conoce los nombres y áreas clave.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha formalizado la designación de cinco encargados de despacho para asumir la responsabilidad de posiciones ejecutivas críticas dentro de su estructura organizacional. Estas medidas urgentes se han implementado en medio de un proceso de reestructuración institucional profunda, el cual fue desencadenado por la renuncia anticipada de Guadalupe Taddei Zavala al cargo de presidenta del organismo.

Las designaciones oficiales comenzaron a surtir efectos jurídicos y operativos entre el 16 y el 17 de noviembre, con el propósito explícito de garantizar que las áreas estratégicas del instituto funcionen con plena capacidad operativa. Este movimiento administrativo se enmarca en la preparación inmediata para el proceso electoral federal que se desarrollará entre los años 2026 y 2027, buscando asegurar la estabilidad del calendario y los procedimientos electorales nacionales.

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Contexto de crisis tras la salida de la expresidenta

La toma de decisiones por parte del Consejo General ocurre en un contexto de alta volatilidad institucional, tras reportar el organismo 30 bajas por renuncia en su plantilla general al corte del 3 de noviembre. De este total significativo de deserciones, 17 correspondían directamente a personal adscrito a la oficina de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala, lo que dejó vacantes críticas en la alta dirección.

Entre las áreas más afectadas por esta ola de dimisiones se encontraban la Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI), la cual quedaba desprovista de liderazgo tras la partida de José Alberto Pérez de Acha, y la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND), que hasta ese momento era encabezada por Iliana Araceli Hernández Gómez. La urgencia de cubrir estos espacios era imperativa para evitar parálisis en la gestión del sistema.

Perfiles técnicos bajo presidencia provisional

En una decisión colegiada en la que participaron activamente las 10 consejerías, y bajo la presidencia provisional de Blanca Yassahara Cruz García, el Consejo General optó por integrar a cinco cuadros con amplia experiencia interna y trayectoria técnica consolidada dentro del sistema electoral mexicano. Los nombramientos fueron para Karla Sofía Sandoval Domínguez, Juan Gabriel García Ruiz, Ariadna Morales Puente, Itzel Aguilar Ambrocio y Yesenia Flores Arenas.

Para encabezar la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN), a partir del 16 de noviembre, fue designada Karla Sofía Sandoval Domínguez. Esta profesional cuenta con una licenciatura en Comercio Internacional otorgada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, así como estudios de maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Con más de 20 años de experiencia en instituciones públicas federales y locales enfocada en la profesionalización del servicio público, Sandoval Domínguez se desempeñaba anteriormente como directora de la Carrera Profesional Electoral del INE. En ese cargo, condujo dos concursos de ingreso al Servicio Profesional Electoral Nacional y 11 certámenes internos de ascenso, demostrando una larga trayectoria en la gestión del talento humano.

Su carrera también incluye su desempeño como subdirectora de Formación en el Instituto Federal Electoral (IFE) y en el INE, así como la administración del personal de 170 órganos desconcentrados en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) entre 2020 y 2021. Asimismo, encabezó el área de formación y desarrollo en el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) de 2015 a 2017 y asesoró a la Cámara de Diputados en el diseño del Servicio Civil de Carrera en 2019.

Continuidad operativa y nuevas responsabilidades

En la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE) asumió sus funciones el 17 de noviembre Juan Gabriel García Ruiz. Este funcionario posee más de 30 años de experiencia en materia electoral, habiendo dirigido anteriormente la Secretaría de las Comisiones de Vigilancia del Registro Federal de Electores y fungido como secretario de la Comisión Nacional de Vigilancia, lo que garantiza su conocimiento profundo de la base de datos ciudadana.

La Unidad Técnica de Servicios de Informática (UTSI) quedó bajo el mando de Ariadna Morales Puente, ingeniera en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y directora de Sistemas del instituto. Morales Puente ya había ocupado una encargaduría de despacho en esa misma área durante el año 2023, en la administración anterior de Taddei, aportando continuidad técnica inmediata.

En la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación (UTIGyND) fue designada Itzel Aguilar Ambrocio, quien previamente encabezaba la Vocalía Ejecutiva del INE en Campeche. En esa entidad federativa, impulsó mecanismos de coordinación interinstitucional diseñados para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres, una prioridad actual del organismo.

Yesenia Flores Arenas quedó como encargada de despacho de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE). Licenciada en Derecho por la Barra Nacional de Abogados, se desempeñaba desde 2017 como subdirectora de Procedimientos Administrativos Sancionadores, asegurando así la continuidad operativa en la sustanciación de quejas electorales y el respeto a las garantías procesales.

Impacto en la transparencia y próximos pasos

El INE precisó oficialmente que estas cinco designaciones tienen un carácter estrictamente provisional y no constituyen nombramientos definitivos para ocupar las titularidades permanentes de la Junta General Ejecutiva. Las áreas bajo este nuevo encargo se enfocarán en el Servicio Profesional Electoral Nacional, la actualización del Padrón Electoral y la Lista Nominal, los servicios informáticos, la promoción de la igualdad de género y los procedimientos sancionadores.

Además de estos nombramientos, el instituto presentó recientemente una plataforma digital que permitirá administrar eficientemente las solicitudes de verificación de aspirantes a cargos de elección popular rumbo a los comicios de 2027. Las consejerías mantendrán la revisión integral de la estructura directiva para fortalecer la coordinación, la transparencia y la rendición de cuentas durante esta etapa de transición institucional.