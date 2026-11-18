El INE designa a Nely Pérez, Israel Fernández y Michell Jaramillo para liderar áreas clave de fiscalización, comunicación y asuntos jurídicos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) ha formalizado la designación de los nuevos encargados de despacho para unidades estratégicas clave, incluyendo la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos (DEAJ) y la Coordinación Nacional de Comunicación Social (CNCS). Esta reestructuración inmediata responde a la salida de funcionarios vinculados a la administración anterior encabezada por Guadalupe Taddei, marcando un cambio en la conducción operativa del órgano electoral mexicano.

Nely Pérez lidera la fiscalización de recursos

La nueva encargada de despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización será Nely Zarahit Pérez Martínez, una figura con amplia trayectoria en la materia que lleva desarrollando su carrera en fiscalización electoral desde 2012. Pérez Martínez asume este rol crítico, que implica auditar el origen y destino de los recursos de partidos políticos, candidaturas y campañas, además de investigar posibles irregularidades en el financiamiento político. Anteriormente, desde 2023, ocupaba la Dirección de Resoluciones y Normatividad de la propia UTF, un cargo obtenido mediante concurso del Servicio Profesional Electoral Nacional.

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Experiencia previa resuelve procedimientos sancionadores

Durante su gestión en la dirección de normatividad, el área bajo su supervisión resolvió 3 mil 154 procedimientos sancionadores en materia de fiscalización. Esta cifra evidencia la capacidad operativa del equipo técnico que ahora liderará la verificación del cumplimiento de las reglas de financiamiento. La UTF continúa siendo el mecanismo principal para revisar los ingresos y gastos de coaliciones y partidos, proponiendo sanciones cuando se detectan desviaciones en el uso de los fondos públicos electorales.

Israel Fernández asume la coordinación de comunicación

En el ámbito de la difusión institucional, Israel Fernández Alonso ha sido nombrado encargado de despacho de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Fernández Alonso cuenta con una licenciatura en Comunicación y una sólida trayectoria institucional, habiendo servido como vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica entre 2011 y 2023. Su nombramiento busca asegurar la continuidad en la estrategia de información pública y la relación con los medios durante el periodo electoral vigente.

Michell Jaramillo dirige el área jurídica electoral

La Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos quedó a cargo de Michell Jaramillo Gumecindo, especialista reconocido en justicia electoral. Jaramillo Gumecindo ocupaba la Dirección de Instrucción Recursal del INE desde 2025 y previamente se desempeñó como secretario de estudio y cuenta en la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Su experiencia en la litigación y resolución de recursos electorales lo posiciona como una pieza clave para el manejo de conflictos legales que puedan surgir durante los procesos de fiscalización y organización electoral.

Próximos cambios en unidades técnicas restantes

El INE también informó que las personas responsables de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales (UTVOPL) y de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales (UTTPDP) concluirán su encargo el 30 de noviembre. Por lo tanto, estos cargos también quedarán vacantes y se prevé la designación de nuevos titulares para garantizar la cobertura completa de todas las dependencias técnicas del instituto en el corto plazo.