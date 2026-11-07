INE pierde 6000 millones de pesos en presupuesto 2027

La Cámara de Diputados recorta 6000 millones al INE para 2027. El dictamen redirige fondos a educación y mujeres, en medio de polémica por irregularidades y disputas partidistas.

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avanzó en la reducción significativa de los recursos destinados al Instituto Nacional Electoral ( INE) para el año 2027. La decisión implica retirar otros mil millones de pesos adicionales, sumándose a los cinco mil millones que ya estaban contemplados en el dictamen inicial. Este ajuste totaliza una merma de seis mil millones de pesos para el organismo electoral, lo que representa una contracción del aproximadamente 14.2 por ciento respecto a la solicitud original de 42 mil 274 millones de pesos. Con esta aprobación, al INE le corresponderían 36 mil 274 millones de pesos para financiar sus operaciones y la organización de las elecciones intermedias programadas para ese año.

Reasignación de recursos a programas sociales

Los recortes al presupuesto electoral no son aislados, sino que forman parte de un paquete de tres modificaciones para reasignar cerca de mil millones de pesos hacia otros sectores prioritarios. La primera de estas reservas, presentada por Jorge Armando Ortiz Rodríguez del Partido del Trabajo (PT), busca retirar 618 millones 17 mil 896 pesos del INE para financiar el programa de Expansión de la Educación Inicial. Morena defendió esta medida argumentando que aumentará alrededor de un 71 por ciento los recursos para este rubro, elevando la asignación desde 866.5 millones hasta 1 mil 484.5 millones de pesos. Esta transferencia ha generado un fuerte debate sobre la prioridad de los fondos públicos en materia de infancia.

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Adicionalmente, la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Merilyn Gómez Pozos, introdujo dos reservas complementarias que también derivan de las reducciones al presupuesto electoral. Una de estas propuestas transfiere 361 millones 982 mil pesos al Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres, con el objetivo de fortalecer las estrategias de protección y apoyo para este sector demográfico. La tercera reserva destina 20 millones de pesos directamente a la Secretaría de Turismo, recursos que serán utilizados específicamente para la promoción de destinos nacionales. Estas movimientos buscan equilibrar las necesidades fiscales con agendas políticas específicas de los partidos de la coalición gobernante.

Acusaciones políticas y disputas legislativas

El proceso de aprobación del presupuesto desató un enfrentamiento verbal significativo entre diputados de la oposición y del oficialismo. La diputada panista Noemí Luna acusó al Partido del Trabajo de respaldar el presupuesto general a cambio de asegurar los 618 millones de pesos para los Centros de Desarrollo Infantil (Cendi). Luna afirmó que estas instalaciones favorecen intereses personales del dirigente nacional petista, Alberto Anaya, desmintiendo la narrativa de beneficio educativo. Por su parte, el panista Héctor Saúl Téllez responsabilizó al PT de aprovechar el recorte al INE para obtener recursos partidistas, llegando a señalar posibles actos de triangulación de recursos y lavado de dinero sin presentar evidencias formales en esa sesión.

La oposición también cuestionó la conducta de la propia institución electoral durante las audiencias. Denunciaron que la reducción presupuestal podría afectar negativamente al personal del instituto y criticaron la ausencia de la presidenta provisional, Blanca Cruz, quien no acudió a defender los recursos del organismo. Paralelamente, el oficialismo respaldó los ajustes económicos, poniendo en duda la legitimidad de los montos previamente destinados a proveedores del INE. Este escepticismo se fundamenta en la activa revisión de los procedimientos de contratación que se lleva a cabo dentro de la institución, lo cual ha sido el detonante principal de la desconfianza política actual.

Nuevos montos y formalización de denuncias

Además de las modificaciones al presupuesto electoral, la comisión aprobó desagregar los recursos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para asignarlos directamente a sus órganos constitutivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) recibirá 5 mil 628 millones de pesos, mientras que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) contará con 61 mil 636 millones. Complementariamente, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) obtendrá 1 mil 220 millones y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asignará 3 mil 778 millones, estructurando así el gasto judicial para el siguiente ejercicio fiscal.

En el ámbito legal, la situación del INE se complejiza con acciones penales en marcha. El organismo electoral informó formalmente que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos. Por separado, diputados del PAN difundieron que el Órgano Interno de Control (OIC) del instituto ya había reportado seis denuncias penales relacionadas con posibles delitos. El comunicado oficial no identificó a los denunciados ni precisó los contratos investigados, por lo que no es posible determinar si la denuncia reciente forma parte de los seis expedientes previos notificados a la Cámara de Diputados.

El dictamen particular fue aprobado con 30 votos a favor de Morena y sus aliados, frente a 13 en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. El documento ha sido turnado a la mesa directiva para su discusión en el pleno de San Lázaro, cuya sesión está prevista para el próximo lunes. Allí se debatirán y votarán las asignaciones definitivas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, el cual contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos. La resolución final de este lunes definirá la viabilidad operativa del INE durante el año electoral y el impacto inmediato de los recortes en sus estructuras administrativas.