INE prepara denuncia contra red de corrupción electoral ante la FGR

El INE formalizará una denuncia ante la Fiscalía General de la República por irregularidades en contratos electorales y vínculos con proveedores, asegurando que las investigaciones no se limiten a un solo funcionario.

La consejera presidenta provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), Blanca Yassahara Cruz García, confirmó que el organismo preparará una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR). Esta acción legal busca investigar presuntas irregularidades vinculadas a una red de proveedores y funcionarios del instituto, así como el otorgamiento de contratos para material electoral. Las diez consejerías acordaron que sus equipos jurídicos elaboren el documento, el cual se presentará a más tardar el jueves.

Alcance de la investigación legal

La denuncia no estará dirigida contra una persona específica ni incluirá una lista preliminar de señalados sobre contratos relacionados con empresas proveedoras. El objetivo es que la indagatoria alcance a cualquier funcionario o exfuncionario, incluyendo a Guadalupe Taddei, quien ocupó la presidencia y cuya salida del organismo fue consecuencia de los señalamientos recibidos. También se investigarán titulares de direcciones ejecutivas, subdirectores y otros colaboradores involucrados.

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Cruz García aclaró que el INE no tiene facultades para tipificar delitos ni fijar responsabilidades penales, ya que no es la autoridad competente para ello. La estrategia busca deslindar responsabilidades administrativas y permitir que las autoridades fiscales realicen pesquisas completas sin limitarlas a un solo nivel jerárquico o individuo aislado dentro de la estructura organizacional del instituto.

Contexto financiero y auditorías vigentes

Este desarrollo ocurre siete meses antes de las elecciones del 6 de junio de 2027, cuando se renovarán unos 20 mil cargos federales y estatales. El caso se suma a las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que identificó operaciones por ocho mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026 vinculadas con dos grupos empresariales y distintas entidades públicas. De ese monto, tres mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales locales.

Adicionalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a siete empresas proveedoras por presunta simulación de competencia y triangulación de recursos. Según información periodística, hay 70 cuentas bancarias bloqueadas. A esto se añaden los expedientes del Órgano Interno de Control (OIC) del INE sobre posibles actos de corrupción en contrataciones recientes y anteriores.

Impacto en el personal y procesos electorales

De las 30 bajas registradas, la presidenta provisional explicó que no todas corresponden a funcionarios señalados. El OIC deberá informar si los renunciantes tienen investigaciones abiertas, pues en ese caso no puede concluirse el pago de sus derechos laborales. Se revisarán los perfiles de la Junta General Ejecutiva, incluida la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, responsable del contrato de credenciales para votar.

Cruz García no descartó que haya más separaciones, incluso en subdirecciones y coordinaciones, afirmando que es muy probable que siga habiendo bajas. Las contrataciones permanecen frenadas y se liberan conforme son revisadas. Si las investigaciones obligan a rescindir el contrato de la elaboración de credenciales de elector, se haría una nueva licitación en paralelo para no interrumpir el servicio. Las revisiones no afectarán la organización de las elecciones ni la integración de los 300 consejos distritales.