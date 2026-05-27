INE rechaza propuesta para regular procesos políticos internos de partidos

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó una propuesta para regular y fiscalizar los procesos políticos internos de los partidos, vinculados a la elección federal 2026-2027. Los consejeros debaten sobre los alcances regulatorios del instituto frente a los procesos internos de los partidos políticos, identificados como campañas anticipadas encubiertas.

El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó, con ocho votos en contra y tres a favor, la propuesta de lineamientos para regular y fiscalizar los procesos políticos internos de los partidos, vinculados a la elección federal 2026-2027, que presentó el consejero Alberto Elías.

Elías retiró su propia propuesta sobre la misma materia para someterla a una revisión técnica más amplia antes de presentarla nuevamente. Respecto a los alcances regulatorios del instituto frente a los procesos internos de los partidos políticos, que varios consejeros y representantes de fuerzas políticas han identificado como campañas anticipadas encubiertas, Castillo defendió que el INE debe revisar y actualizar sus normas para garantizar la equidad en los procesos electorales.

El consejero Ciro Castillo afirmó que 'hoy quiero hablar otra vez del elefante en la sala de los procesos políticos adelantados', al presentar su proyecto. Ya realizan actividades relacionadas con la contienda de 2027 y alertó que 'adelantar los tiempos para estos preparativos sí representa un riesgo de afectar la equidad en la contienda electoral'. Guadalupe Taddei Zavala afirmó que corresponde al Poder Legislativo el dictar respecto a las actividades internas de los partidos políticos.

'El respeto absoluto a la vida interna de los partidos es algo que rige mi comportamiento en este Instituto Nacional Electoral', dijo Taddei. Ventura para sobre los lineamientos para regular las actividades políticas, indicó que se trata de 'un proceso inacabado, aun cuando sean los días ya marcados'.

'Marca perfectamente todos estos periodos en campaña, precampaña, actos anticipados de campaña', pero que aún así, se requiere de una revisión más profunda





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