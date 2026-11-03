INE remite denuncia por el clan Taddei a la FGR por contratos irregulares

El INE investiga a Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández por irregularidades en contratos electorales de 1300 millones de pesos. El caso involucra a HuBOX y se remite a la FGR.

El Instituto Nacional Electoral ha iniciado oficialmente los trámites para remitir ante la Fiscalía General de la República las evidencias de las presuntas irregularidades detectadas en torno al llamado "clan Taddei" dentro de la institución. Esta decisión marque un giro significativo en la gestión interna del organismo, ya que busca que las autoridades competentes investiguen a fondo los posibles delitos de corrupción y adjudicación indebida de contratos públicos.

Denuncia formal hacia la Fiscalía General de la República

La consejera presidenta del organismo, Blanca Cruz, confirmó que el procedimiento legal ha sido iniciado y que existe la posibilidad de que la investigación abarque a más de una persona vinculada a los hechos. Cruz señaló que la transparencia es un pilar fundamental y que las irregularidades encontradas no pueden ser ignoradas, por lo que el INE asume su responsabilidad de llevar el caso al conocimiento de la fiscalía. Esto implica que el organismo electoral deja atrás la gestión interna para ceder la jurisdicción penal a las autoridades federales.

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Evidencias de contratos irregulares en el INE

La investigación se fundamenta en grabaciones y análisis presentados recientemente por el periodista Carlos Loret de Mola en el medio Latinus, las cuales muestran por primera vez a Guadalupe Taddei y a José Alfredo Hernández Casillas discutiendo contratos y porcentajes de ganancias. Estas grabaciones corresponden a un encuentro realizado el pasado 16 de febrero, donde ambos aparecen revisando apuntes y discutiendo los montos que les corresponderían por los distintos contratos asignados por la autoridad electoral. En una de las intervenciones, Hernández Casillas pregunta directamente si está de acuerdo con recibir dos millones de dólares por la credencial para votar, mientras Taddei, quien no habla en el fragmento, es grabada por el empresario.

Detalles del contrato de credenciales para votar

Según la investigación periodística, la conversación se refiere específicamente a las ganancias personales que presuntamente obtendrían por el contrato de producción de la credencial para votar. Este contrato fue adjudicado por el INE el 10 de diciembre y tiene un monto máximo de 71 millones de dólares, lo que equivale a aproximadamente 1300 millones de pesos mexicanos. El acuerdo tiene una vigencia programada hasta el año 2031, lo que prolonga la presencia de los involucrados en la gestión de este recurso clave durante varios años. Durante la conversación, el empresario también menciona su interés en participar en otros contratos, como el de "Credenciales para votar en el extranjero", al que atribuye un porcentaje del 15%.

Implicaciones de la empresa HuBOX en el esquema

Además del contrato principal, en otro fragmento del video se menciona a HuBOX, una empresa relacionada con la generación de códigos QR de las credenciales electorales. HuBOX es propiedad de Raúl Mondragón, y la investigación sugiere que Taddei y Hernández Casillas también obtuvieron ganancias a través de esta entidad. Hernández Casillas explica a Taddei cómo se distribuirían los porcentajes entre ellos y Mondragón, citando una cantidad aproximada de 48 millones de dólares en participaciones. Se especifica que HuBOX recibiría un millón 472 mil dólares, estableciendo una jerarquía de pagos donde "primero lo mío y luego lo tuyo".

Renuncia de Guadalupe Taddei y próximos pasos

Como consecuencia directa de las constantes notas periodísticas que señalaban la participación de Guadalupe Taddei en la otorgación de contratos a favor de Hernández Casillas, la exconsejera decidió renunciar al Instituto Nacional Electoral. Este evento marca la primera vez que se la ve participando activamente de la negociación y repartición de beneficios, tal como se refleja en las evidencias audiovisuales. La situación ha generado una ola de cambios internos, con sumatorias de bajas de perfiles afines a la exfuncionaria, mientras la Asamblea Legislativa del H. Congreso de la Unión debe determinar si la Fiscalía General de la República interviene formalmente en el caso para deslindar responsabilidades penales.