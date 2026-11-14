INE: Renuncia de Alarcón y revisión de altos mandos tras salidas masivas

El Instituto Nacional Electoral confirma la salida de Guadalupe Yessica Alarcón y evalúa a 33 funcionarios tras irregularidades, en vista de las elecciones federales de 2027.

La reestructuración directiva del Instituto Nacional Electoral continúa avanzando con la confirmación de la renuncia de Guadalupe Yessica Alarcón Góngora a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral. Este movimiento se suma a la salida de otros altos funcionarios como Alejandro Sosa Durán y Jorge Egren Moreno Troncoso, en medio de una amplia revisión de personal que ya suma 33 dimisiones desde el 26 de octubre.

Detalles de la Revisión Institucional y Bajas

El organismo registró anteriormente 30 bajas por renuncia en diversas áreas, lo que eleva el total de separaciones a 33 desde la salida de la expresidenta Guadalupe Taddei. De este grupo, 17 personas pertenecían a la oficina de Taddei, incluyendo a su jefe Carlos Daniel Luna Rosas. Otras tres ocupaban cargos directivos en áreas clave como Servicios de Informática, Igualdad de Género y Comunicación Social.

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La evaluación también incluye a Juan Manuel Vázquez Barajas de la Secretaría Ejecutiva y Pedro Pablo Chirinos Benítez de Vinculación con Organismos Públicos Locales. Este proceso de limpieza institucional responde a señalamientos por presuntas irregularidades en contratos con empresas proveedoras, específicamente en torno al empresario José Alfredo Hernández Casillas.

Posiciones de los Funcionarios y Consejerías

La consejera presidenta provisional, Blanca Cruz García, confirmó que las 10 consejerías alcanzaron acuerdos durante una reunión privada el jueves para renovar áreas directivas. Cruz García destacó que las decisiones sobre la continuidad del personal deben basarse en evaluaciones de desempeño y criterios institucionales, sin que una salida implique necesariamente responsabilidad administrativa.

En su carta de renuncia del 13 de noviembre, Alarcón Góngora rechazó que su salida obedeciera a presiones o falta de desempeño. La funcionaria afirmó que su decisión responde estrictamente a motivos personales y que buscaba concluir su relación laboral desde hacía meses. Valoró la apertura del Consejo General para concluir su ciclo en los mejores términos.

Alarcón Góngora había ocupado la encargaduría de despacho de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos desde enero de 2024. Posteriormente, en mayo de 2026 asumió la conducción de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, área responsable de tramitar procedimientos por infracciones a la legislación electoral.

Impacto en las Elecciones Federales 2027

El Consejo General continuará con la evaluación de puestos estratégicos y la definición de encargadurías de despacho. Este ajuste es crucial para garantizar la operación del organismo, que prepara las elecciones federales de 2027 bajo una presidencia provisional.

Mientras la Cámara de Diputados resuelve la designación definitiva del nuevo líder del INE, la institución busca establecer una estructura sólida para cumplir con sus obligaciones electorales. La transparencia en la contratación y la gestión de recursos sigue siendo un punto central en esta etapa de transición institucional.