INE Veracruz abre convocatoria para la selección de 8 consejeros electorales

La Junta Local del INE en Veracruz lanza una convocatoria para elegir a 8 consejeros electorales, 4 propietarios y 4 suplentes, para los procesos electorales extraordinario y ordinario. Los aspirantes deben cumplir requisitos como ser mexicano, tener Credencial para Votar vigente y dos años de residencia, además de no tener antecedentes partidistas o penales dolosos. El registro es en línea y el cotejo documental presencial en las Juntas Locales o Distritales.

La Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz ha lanzado una convocatoria para la selección de ocho nuevos consejeros y consejeras electorales, distribuidos en cuatro puestos propietarios y cuatro suplentes. Este proceso de selección busca cubrir las vacantes para el próximo ciclo electoral. Los interesados en participar deben cumplir con una serie de requisitos fundamentales para garantizar la imparcialidad y profesionalismo del órgano electoral.

Entre los criterios más relevantes se encuentran ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles, poseer una Credencial para Votar vigente, y haber residido en la entidad veracruzana por al menos dos años de manera comprobable. Adicionalmente, se exige que los aspirantes no hayan ocupado cargos de dirigencia o candidatura partidista en los tres años anteriores a la convocatoria, ni contar con antecedentes penales por delitos dolosos, lo cual es crucial para asegurar la integridad del proceso electoral. El Consejo Local del INE en Veracruz se erigirá formalmente en el mes de noviembre, con la importante tarea de supervisar y dar seguimiento a dos procesos electorales clave. Por un lado, estará a cargo del proceso electoral extraordinario convocado para la elección del Poder Judicial en el estado. Por otro lado, desempeñará un papel fundamental en el seguimiento del proceso electoral local ordinario, cuyo objetivo es la renovación del Congreso del Estado. La instalación de este consejo subraya la importancia de la estructura del INE para garantizar elecciones transparentes y legítimas a nivel estatal. La diversidad de funciones que el Consejo Local deberá atender demuestra la complejidad y la exigencia del panorama electoral veracruzano, requiriendo la dedicación y experiencia de consejeros competentes y comprometidos con los principios democráticos. El procedimiento para postularse a estos cargos implica un registro inicial en línea a través de la plataforma oficial del INE, específicamente en la dirección electrónica https://consejos.ine.mx/. Una vez completado el registro virtual, los aspirantes tendrán la obligación de acudir personalmente a la Junta Local del INE en Veracruz o a cualquiera de las 19 Juntas Distritales distribuidas a lo largo del estado. En estas sedes, se llevará a cabo el cotejo documental para verificar la autenticidad de la información proporcionada y la documentación presentada. Las oficinas de la Junta Local y las Juntas Distritales estarán abiertas para atender a los aspirantes en un horario establecido de 8:30 a 16:00 horas, de lunes a viernes, brindando así facilidades para que los ciudadanos puedan cumplir con este paso esencial del proceso de selección. La rigurosidad en el cotejo documental busca prevenir cualquier tipo de irregularidad y asegurar que solo candidatos que cumplan cabalmente con los requisitos participen en la contienda por un puesto de consejero electoral. El proceso de selección busca consolidar un órgano electoral robusto y confiable para el Estado





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